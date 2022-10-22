В Волгоградской области с 24 октября зарядят дожди









Следующая неделя в Волгоградской области начнется с дождей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на погодные сервисы, осадки ожидаются с понедельника, 24 октября. 25 октября будет короткая передышка – выглянет солнышко, а температура воздуха прогреется до 11 градусов.







Дожди будут идти вплоть до субботы. Солнечный день ожидается в воскресенье. При этом температура воздуха почти всю неделю не будет превышать 8 градусов тепла.