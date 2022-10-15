Общество

Десять жителей Волгоградской области заболели бруцеллезом

Общество 15.10.2022 09:33
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15.10.2022 09:33



В Волгоградской области в 2022 году было зафиксировано 36 очагов заболевания бруцеллезом животных. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Россельхознадзора,  вспышки регистрировались в Палласовском районе - 17 очагов, Быковском - 15 очагов, по 2 очага в Руднянском и Еланском районах.

Бруцеллез относят к наиболее опасным инфекционным заболеваниям как для животных, так и для человека. Больше всего ему подвержены коровы и овцы. Бактерии попадают во внешнюю среду при родах с водами, плодом, последом, а затем с мочой, молоком. Они могут обитать в почве, воде, навозе, кормах, при этом бактерии устойчивы к низким температурам и не боятся заморозки. В кипятке погибают моментально.

Хозяйства, в которых зафиксирована вспышка заболевания, закрывают на карантин, поголовье подлежит полному уничтожению, помещения дезинфицируются.

По информации Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области, в 2022 году зарегистрированы 10 случаев заболевания бруцеллезом у людей - по 5 случаев в Палласовском и Николаевском районах. Человек заражается при употреблении сырого молока от больных животных, приготовленных из него продуктов, а также недостаточно проваренного или прожаренного мяса. Бруцеллез у людей приводит к инвалидности независимо от пола или возраста.


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