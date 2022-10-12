Нет времени болеть: маркетологи и официанты чаще других не позволяют себе брать больничный

Общество 12.10.2022 17:39
0
12.10.2022 17:39
Только 41% россиян берут официальный больничный при недомоганиях, из них 21% продолжают при необходимости решать рабочие задачи во время болезни, выяснили компания «Росгосстрах» и банк «Открытие» в ходе опроса.
30% россиян, которым нездоровится, предпочитают отлежаться дома пару дней, после чего возвращаются к работе. Каждый пятый продолжает ходить на работу даже больным. Чаще остальных это делают персональные ассистенты (27%), официанты (33%) и бухгалтеры (25%). Ещё 8% респондентов во время болезни работают из дома удаленно. Дистанционный труд особенно распространен среди маркетологов (33%) и IT-специалистов (19%).
Россияне рассказали, почему не оформляют официальный больничный:
● предпочитают побыть дома 1-2 дня, не отрываясь при этом от работы (39%);
● все равно приходится работать, поэтому смысла в больничном нет (19%);
● некому заменить, поэтому ходят на работу больными (17%);
● брать больничный невыгодно с точки зрения дохода (17%);
● в компании не приветствуются больничные, это чревато потерей работы (6%).
Более половины респондентов (57%) болеют примерно раз в год, каждый четвертый — раз в 3-6 месяцев. Еще 15% опрашиваемых имеет крепкое здоровье и болели за последние пять лет всего 1-2 раза.
Более половины россиян (53%) в случае болезни лечатся самостоятельно, так как хорошо знают, какие средства им помогут. 42% обращаются в поликлинику или вызывают врача на дом. 92% респондентов получают медицинскую помощь в рамках ОМС и только 7% — по программам добровольного медицинского страхования.
— Из-за высокой загрузки на работе не у всех бывает возможность уделить внимание своему здоровью. Зачастую, как показал опрос, россияне назначают себе медицинские препараты самостоятельно, в силу нехватки времени или нежелания идти в поликлинику. Такой подход к своему здоровью может грозить осложнениями. В наши программы ДМС включены телемедицинские услуги — онлайн-консультации с врачами. Застрахованный может в любое время консультироваться с терапевтом или профильными специалистами по всем беспокоящим его вопросам. Кроме того, на некоторых предприятиях мы организуем врачебный кабинет для оказания помощи прямо на работе, — говорит заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга ДМС компании «Росгосстрах» Ольга Купцова.
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).
В Волгограде отчитались о поступлении и расходовании средств фонда поддержки СВО12.10.2022 17:18
Общество 12.10.2022 17:18
В Волжском и Камышине стартует отопительный сезон12.10.2022 15:40
Общество 12.10.2022 15:40
В Волгограде исправили ошибку в плакате с изображением погибшего добровольца12.10.2022 13:41
Общество 12.10.2022 13:41
Бочаров призвал руководство предприятий поддержать мобилизованных12.10.2022 13:31
Общество 12.10.2022 13:31
Спикер Волгоградской облдумы Блошкин осудил радость и богатство депутатов во время СВО12.10.2022 12:00
Общество 12.10.2022 12:00
Опубликованы постановления губернатора Волгоградской области о выплатах и помощи мобилизованным12.10.2022 11:54
Общество 12.10.2022 11:54
Депутаты одобрили выплаты мобилизованным волгоградцам в сумме 100 тысяч рублей12.10.2022 11:22
Общество 12.10.2022 11:22
"Бесплатные обеды и именные стипендии": депутаты Волгоградской облдумы озвучили меры по социальной поддержке семей мобилизованных12.10.2022 10:38
Общество 12.10.2022 10:38
Школьники Котельниково напишут сочинения на федеральный конкурс «Горячий снег»12.10.2022 10:08
Общество 12.10.2022 10:08
Расчеты ПВО поразили условные цели в Волгоградской области12.10.2022 09:24
Общество 12.10.2022 09:24
На дороге «Волгоград-Средняя Ахтуба» перенесли поворот из-за строительства трассы12.10.2022 08:41
Общество 12.10.2022 08:41
В Волгограде предложили продлить скоростной трамвай до улицы Электролесовской12.10.2022 08:12
Общество 12.10.2022 08:12
В Волгоградской области мужчину по суду перезахоронили отдельно от тещи11.10.2022 21:15
Общество 11.10.2022 21:15
Спасала от сердечных катастроф: в Волгограде умерла профессор медицины Екатерина Цыбулина11.10.2022 19:43
Общество 11.10.2022 19:43
На Украине погиб рядовой из Волгоградской области Вячеслав Чернов11.10.2022 18:46
Общество 11.10.2022 18:46