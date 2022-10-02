В октябре 2022 года в силу вступают ряд изменений в действующее законодательство. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Госдумы РФ, новеллы затронут порядок производства жизненно необходимых лекарств, операции в банковском секторе, запуск нового сервиса для автомобилистов и много других важных сфер.

Независимая фарма

С 1 октября российские фармацевтические компании, использующие плазму крови для производства жизненно необходимых и важнейших лекарств перестанут зависеть от импортного сырья. Также производители будут оперативно получать необходимые им компоненты.

Под запрет попадает вывоз донорской крови, полученной в России, за пределы страны. Исключение — использование в качестве гумпомощи.

Санкциям нет!

Правительство РФ с 1 октября будет включать участников госзакупок, подпавших под санкции, в перечень заказчиков, в отношении которых применяются закрытые конкурентные способы определения поставщиков.

Такое же правило будет действовать в отношении закупок инновационной и высокотехнологичной продукции, лекарств.

В один клик

Получение государственных и муниципальных услуг через сервис «Госуслуги» упростится. Необходимые для исполнения обращения документы и информацию с 1 октября необходимо предоставлять на основе межведомственного запроса в электронной форме в момент обращения.

Мошенникам бой

Клиенты кредитных организаций с 1 октября смогут ограничить некоторые онлайн-операции, чтобы обезопасить себя от мошенников. Граждане смогут самостоятельно запрещать, к примеру, онлайн-переводы или онлайн-кредитование, а также ограничивать максимальную сумму транзакции. Отменить запрет можно в любое время.

Вечный огонь

С 1 октября 2022 года начинают действовать льготы для безвозмездной поставки газа для Вечного огня. Важно, что новелла распространяет свое действие на договоры, заключенные именно от этой даты.

Передача газа и услуги по его транспортировке на безвозмездной основе для Вечного огня и Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях не признаются объектами налогообложения НДС.

Ускорение в казначействе

С 1 октября сократятся сроки перевода банками денежных средств на единый казначейский счет при внесении платежей в бюджетную систему РФ. Согласно новой норме, таким образом планируется повысить исполнительскую дисциплину в бюджетном процессе.

В «красной» зоне

С 1 июля заработала система «Знай своего клиента». Банки стали разделять своих клиентов по степеням риска и на основе этого принимать решения об объеме разрешенных операций.

Теперь с 1 октября этого года вступают в действие ограничения для компаний или ИП из «красной» зоны. Если в течение полугода организации или предприниматели не реабилитируют себя через Центробанк, то их ликвидируют.

Иностранцы с НДС

С 1 октября при оказании электронных услуг иностранными поставщиками организациям и ИП, последние начнут уплачивать НДС в качестве налоговых агентов.

При оказании электронных услуг физлицам иностранные организации продолжают исчислять НДС самостоятельно.

Электронные права

С 1 октября автомобилисты смогут предъявлять водительские удостоверения в электронном виде. Сервис запустят через приложение «Госуслуги Авто».

Наличие бумажных прав по-прежнему обязательно. Полную замену на электронный формат обещают после внесения поправок в ПДД.

Новая эра пожарной безопасности

С 13 октября Правительство РФ будет утверждать перечень населенных пунктов для размещения подразделений противопожарной службы. При этом будут учитываться такие факторы, как экономический и производственный потенциал той или иной территории, а также численность населения.

Малоимущим и донорам

С 26 октября еще больше пособий переведут на карту «Мир». К существующим добавят выплаты малоимущим гражданам, установленные законом «О государственной социальной помощи», а также субсидии и компенсации расходов на оплату жилья и ЖКУ и ежегодные выплаты почетным донорам.

Курс на устойчивость

С 30 октября транспортный комплекс страны обещают сделать еще устойчивей. Так, перевозки грузов морским и внутренним водным транспортом, а также разработка информационной системы оформления воздушных перевозок теперь будут относиться к видам деятельности, имеющим стратегическое значение для обороны и безопасности государства.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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