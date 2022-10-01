Изменения правил ОСАГО вступают в силу 1 октября

Федеральные новости 01.10.2022 08:03
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01.10.2022 08:03
Сегодня, 1 октября, вступают в силу четыре изменения правил ОСАГО, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).
Нововведения касаются расторжения страхового договора. Теперь расторгнуть его при списании автомобиля в результате ДТП теперь можно только при условии, если имеется документ о его утилизации. Кроме того, при смене собственника в случае, если страховой договор не расторгается, нужно сообщить об этом в страховую компанию.
Еще одно нововведение отменяет обязанность участников ДТП записывать фамилии и адреса очевидцев, а также указывать их в извещении о дорожно-транспортном происшествии. С 1 октября делать этого не нужно.
Также теперь можно рассматривать убыток без предоставления материалов о ДТП из полиции, но исключительно при согласии страховщика и наличии у него возможности самостоятельно получить информацию из этих документов.
Также в правилах ОСАГО появились порядок и сроки ознакомления потерпевшего с результатами осмотра или независимой экспертизы. В остальном, отмечают специалисты, изменения носят скорее уточняющий характер и больше касаются работы страховых компаний.
Напомним, с 13 сентября в России на фоне роста цен на запчасти выросла цена полиса ОСАГО для аварийных водителей. Коридор базового тарифа был расширен на 26% в обе стороны.
Для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО теперь устанавливаться страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1646-7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширен на 17,8% в обе стороны. Также на основе последних данных уточнен расчет территориальных коэффициентов.
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