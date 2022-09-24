Общество

В Госдуме РФ предложили выплачивать мобилизованным по 300 тысяч рублей

Общество 24.09.2022 20:52
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24.09.2022 20:52



Несколько депутатов Госдумы предложили установить единовременную выплату мобилизованным в размере 300 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», проект федерального закона «О мерах государственной поддержки граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей, а также о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» опубликован на сайте нижней палаты РФ. Авторами законопроекта стали депутаты Нина Останина (КПРФ), Мария Дробот (КПРФ), Татьяна Ларионова («Единая Россия») и Алексей Корниенко (КПРФ).

Депутаты предлагают  установить таким гражданам единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей;
освободить их от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения ими военной службы;
предоставить компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов;
установить ежемесячное пособие до 3 лет для детей граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, а также пособие беременной жене мобилизованного гражданина.

Также среди предложений - pакрепить освобождение от налога на имущество; 
установить компенсацию 50 % стоимости обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО);
освободить граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации от родительской платы за присмотр и уход при получении дошкольного образования.

Депутаты также хотят предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, являющимся единственными специалистами в сельской местности, а также одному родителю или совершеннолетнему родному брату, или совершеннолетней родной сестре ребенка-инвалида, которые являются  единственными кормильцами в семье.

Авторы законопроекта считают, что данные изменения повысят престиж военной службы, поддержат российские семьи, усилят государственную поддержку граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, позволят поддержать население, проживающее в сельской местности вне развитой инфраструктуры городов, а также снизить риски возникновения трудной жизненной ситуации в семьях с детьми-инвалидами.

Фото сайта Госдумы РФ

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