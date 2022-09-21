В АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» рассказали о возможностях Личного кабинета абонента

Общество 21.09.2022 09:47
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21.09.2022 09:47
О преимуществах личного кабинета, его функциональных возможностях, о том, как зарегистрироваться в нем, а также как пользоваться, извлекая максимум выгоды из сервиса, рассказали в АО ««ИВЦ ЖКХ и ТЭК».
Возможности личного кабинета
• отслеживать все начисления, в том числе архивные;
• просматривать историю проведенных платежей;
• получить доступ к электронной версии текущей квитанции, а также к архиву квитанций с момента открытия лицевого счета;
• привязать к своему профилю сразу несколько лицевых счетов;
• подключить мобильное приложение;
• передавать показания счетчиков;
• проводить оплату онлайн;
• передавать дистанционно документы, через вкладку «Обращения».
Регистрация и вход в личный кабинет
Зарегистрироваться в личном кабинете очень просто — для этого понадобится всего несколько минут.
На официальном сайте расчетного центра www.ivc34.ru нужно перейти в блок «Войти в личный кабинет».
После этого в открывшемся окне регистрационной формы нужно ввести e-mail и номер телефона, на который по SMS придёт код подтверждения. Затем подтвердить согласие с условиями сотрудничества и передачу личной информации абонента для последующей обработки. И наконец, завершаем процедуру нажатием кнопки «Зарегистрироваться». Если всё сделано верно, появится поле для ввода кода подтверждения, который придет в SMS-сообщении. На этом регистрация завершена. Теперь нужно привязать номер лицевого счета.
Для этого абоненту нужно ввести номер ЛС и сумму начислений за месяц, указанную в общем QR-коде, либо сумму последней совершенной оплаты. После привязки лицевого счета у абонента открывается полный функционал личного кабинета.
На телефоне также можно пользоваться всеми функциями, доступными в личном кабинете. Для этого нужно установить мобильное приложение «ИВЦ ЖКХ», предварительно скачав его в Play Market (для Android) или Apple Store (для IOS).
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