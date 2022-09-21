В АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» рассказали о возможностях Личного кабинета абонента





О преимуществах личного кабинета, его функциональных возможностях, о том, как зарегистрироваться в нем, а также как пользоваться, извлекая максимум выгоды из сервиса, рассказали в АО ««ИВЦ ЖКХ и ТЭК».

Возможности личного кабинета

• отслеживать все начисления, в том числе архивные;

• просматривать историю проведенных платежей;

• получить доступ к электронной версии текущей квитанции, а также к архиву квитанций с момента открытия лицевого счета;

• привязать к своему профилю сразу несколько лицевых счетов;

• подключить мобильное приложение;

• передавать показания счетчиков;

• проводить оплату онлайн;

• передавать дистанционно документы, через вкладку «Обращения».

Регистрация и вход в личный кабинет

Зарегистрироваться в личном кабинете очень просто — для этого понадобится всего несколько минут.









После этого в открывшемся окне регистрационной формы нужно ввести e-mail и номер телефона, на который по SMS придёт код подтверждения. Затем подтвердить согласие с условиями сотрудничества и передачу личной информации абонента для последующей обработки. И наконец, завершаем процедуру нажатием кнопки «Зарегистрироваться». Если всё сделано верно, появится поле для ввода кода подтверждения, который придет в SMS-сообщении. На этом регистрация завершена. Теперь нужно привязать номер лицевого счета.





Для этого абоненту нужно ввести номер ЛС и сумму начислений за месяц, указанную в общем QR-коде, либо сумму последней совершенной оплаты. После привязки лицевого счета у абонента открывается полный функционал личного кабинета.





На телефоне также можно пользоваться всеми функциями, доступными в личном кабинете. Для этого нужно установить мобильное приложение «ИВЦ ЖКХ», предварительно скачав его в Play Market (для Android) или Apple Store (для IOS).



