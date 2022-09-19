Общество

Олег Савченко объяснил слабое желание IT-специалистов находить идеи и работать с ними в России

Общество 19.09.2022 12:55
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19.09.2022 12:55


Не только поддержка разработчиков на первых порах, но и последующее продвижение технологических стартапов позволят России достичь суверенитета в IT-отрасли. Наша страна богата молодыми и перспективными специалистами, однако грантовая поддержка на сегодня уже недостаточна. В этом убежден заместитель председателя комитета Государственной думы по финансовому рынку Олег Савченко. Стране нужен технологический суверенитет, заявляет он. 

Государство однозначно должно вмешиваться в IT-отрасль, поскольку это область новаций, изобретений. Это область новая. IT-технологии востребованы нашей промышленностью, сельским хозяйством. В них заинтересованы все области экономики, – убежден зампредседателя комитета Госдумы ФС РФ по финансовому рынку. –  Мое мнение – одних только грантов на сегодня недостаточно. Потому что грант – это тот самый старт, который стимулирует человека, чтобы он реализовал свой потенциал и применил знания. Но требуется в 10 раз больше денег, чтобы что-то создать, а потом еще в 100 раз больше, чтобы это реализовать и продать.

По мнению Савченко, кроме перечисленных отраслей, сегодня в России нуждаются в автоматизации агропромышленный комплекс, образование, транспортные системы.

Заказчиками проектов в IT могли бы стать госкорпорации. Причем внимание государства необходимо и на стадии реализации проектов, – говорит замглавы профильного комитета Госдумы. – Для старта можно дать какие-то гранты, выделить деньги со стороны министерства промышленности, со стороны министерства образования, министерства транспорта, если это касается транспортных новаций. Но потом государство должно стимулировать как раз реализацию этих всех новшеств. По-другому это не работает.

Как и любой вид продукции, продолжает Олег Савченко, технологии можно не только применять для собственного развития, но и в последующем экспортировать. 

От этого выиграют и наука, и экономика. Пока же мотивация разработчиков находить идеи и работать с ними в России слаба. Но при грамотном подходе всё может измениться, – убежден он. 

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