Общество

«Тепло, ради которого хочется жить»: в Волгограде на школьную линейку нагрянули участники СВО

Общество 01.09.2022 15:38
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01.09.2022 15:38





В Волгоградской области, как и во всей стране, сегодня, в День знаний, прошли торжественные линейки в школах. Всего в регионе, сообщает ИА «Высота 102», около 320 тысяч ребят приступили к занятиям в средних образовательных учреждениях, колледжах и вузах.   

Корреспонденты информагентства побывали на торжественной линейке в гимназии № 16. Мероприятие в этом учебном заведении стало на этот раз особым –  навестить одну из учениц решили сегодня участники СВО.


Переживания, волнения и радость от встречи с друзьями, учителями –  кто не испытывал эти удивительные эмоции и не передал их по наследству своим детям, внукам и правнукам. Сонные, взволнованные, но в предвкушении чего-то грандиозного в Волгоградской области впервые отправились за парты сегодня более 27 тысяч юных волгоградцев. И, конечно, именно они были сегодня главными героями торжеств. 


В волгоградской гимназии №16 произошло сегодня необычное событие. Участник спецоперации встретился с восьмиклассницей Варей, которая весной этого года отправила письмо с поддержкой участникам спецоперации. Напомним, что бойцов тронуло послание Варвары и они записали ей ответное посланиеЧимид Джангаев, который сегодня возглавляет региональный штаб Юнармии в Калмыкии, приехал на линейку в гимназию, чтобы, как и обещал в видео, лично поблагодарить девочку.


Это письмо согрело нас в тяжелые минуты, когда мы выполняли специальное задание. Мы тогда пообещали себе, что справимся с поставленной задачей и вернемся все живыми. Так все и произошло, – сказал Чимид. – В том письме от маленькой девочки из Волгограда нам пришло то тепло, ради которого хочется жить. 


В такие минуты особенно понимаешь, как важна для каждого человека поддержка близких и даже незнакомых людей. И порой даже самые простые слова оказываются с глубоким смыслом, – смахивая слезу шептались между собой родители на линейке. 


Впереди у школьников – радость первых достижений, огорченья от временных неудач, влюбленности и переживания. Пусть эти мгновения станут для них незабываемыми. 



Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102" 

Видео: Алексей Костяков / ИА "Высота 102"


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