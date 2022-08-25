Общество

Банк «Открытие»: 40% жителей ЮФО не собираются смотреть старые фильмы в кинотеатрах

Общество 25.08.2022 09:32
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25.08.2022 09:32


Половина жителей Южного федерального округа уже посмотрели яркие премьеры 2022 года, но не в кинотеатрах, а через домашние online-сервисы, и намерены делать это дальше. А 40% заявили о том, что не собираются посещать кинотеатры, если там не появится иностранных премьер, а будут крутить старые фильмы. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» к Дню российского кино 27 августа.
До марта 2022 года несколько раз в месяц ходили в кинотеатры 13% южан и еще 14% не реже, чем раз в месяц. Несколько раз в год посещали кинотеатры 52% опрошенных. Вообще не ходят в кино 21%.
После марта 2022 года посещаемость кинотеатров начала существенно падать. 53% опрошенных с тех пор вообще ни разу не посещали кинотеатры (число домоседов выросло почти в 3 раза. Несколько раз в месяц теперь ходит в кино лишь 5% (ранее 13%), не реже раза в месяц - 14% (ранее также 14%), несколько раз в год – 28% (ранее 52%).
63% жителей округа не чувствуют дефицита новых фильмов в условиях ограничений, введенных западными прокатчиками и сервисами: 23% точно нет и еще 40% скорее нет. 37% опрошенных в определенной степени почувствовали нехватку новых фильмов.
40% опрошенных заявили, что не будут смотреть в кинотеатрах показ старых фильмов при отсутствии иностранных премьер. В среднем по России этот показатель составил 51%. При этом половина респондентов готовы смотреть и пересматривать в кинотеатрах старые фильмы, а 10% уже воспользовались такой возможностью.
Половина опрошенных - 50% - уже смотрели не вышедшие в российский прокат из внешних ограничений иностранные фильмы на пиратских сервисах и намерены делать это дальше. При этом 44% респондентов заявили, что не будут пользоваться пиратскими сервисами и дождутся возможности легального просмотра.
Большинство южан не страдают из-за отсутствия в стране концертов зарубежных артистов. 38% сообщили, что и раньше не ходили ни на какие концерты. Еще 27% продолжают слушать и смотреть любимых иностранных артистов в интернете. 13% опрошенных заявили, что им вполне достаточно оставшихся российских артистов. При этом сожалеют об отсутствии иностранных артистов и надеются на то, что у них скоро появится возможность снова приезжать к нам, 22% опрошенных.
*Опрос проводился с 15 по 22 августа 2022 года среди 1000 респондентов в возрасте 18-65 лет, жителей городов всех регионов России.

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