Общество 22.08.2022 14:06 Реклама
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22.08.2022 14:06 Реклама
«Концессии водоснабжения» регулярно проводят адресные обследования объектов на предмет выявления самовольного подключения к системе городского водоснабжения. О важности мероприятий по предупреждению несанкционированных подключений и о том, к каким последствиям это может привести, разбираем в сегодняшнем материале.
Что такое самовольное подключение к системе водоснабжения
Самовольное подключение к системе водоснабжения – это незаконное использование водных ресурсов, несанкционированное проникновение в работу ресурсоснабжающей организации, непосредственно в процесс поставки ресурса. Это является грубым правонарушением и основанием для применения штрафных санкций, а также мер административного и иного воздействия, установленные законодательством РФ.
Последствия незаконного подключения
«Концессии водоснабжения» обеспечивают надежное и бесперебойное предоставления жизненно важных услуг и в ежедневном режиме мониторят нелегальные подключения. Ведь незаконное использование водных ресурсов не только наносит экономический вред ресурсоснабжающей организации, но также является фактором риска для благополучия горожан. Нелегальные потребители ставят под угрозу безопасность собственных строений. Кроме того, незаконные врезки могут оказаться причиной снижения давления водоснабжения в кранах волгоградцев или его отсутствию и способствовать росту аварийных ситуаций на водоводе, что в конечном итоге приводит к нарушению сбалансированного функционирования всей системы.
Только с начала лета в ходе проверок специалисты Концессий выявили 67 адресов незаконных подключений. В отношении 41 были произведены работы по ограничению возможности пользования водоснабжением. В адрес владельцев были направлены уведомления с предложением оформить незаконные подключения в рамках действующего законодательства.
Во избежание неприятностей Компания рекомендует всем потребителям, самовольно подключившимся к сетям водоснабжения, демонтировать врезки или узаконить отношения с ресурсоснабжающей организацией.
Что нужно сделать, чтобы узаконить подключение к системе водоснабжения
Основные этапы подключения к системе водоснабжения и водоотведения:
1. Заключение договора на подключение к системам водоснабжения и водоотведения с ресурсоснабжающей организацией (данный этап предполагает сбор необходимого пакета документов).
2. Подготовка проекта объекта строительства для присоединения к системам водоснабжения и водоотведения.
3. Строительство объекта и подключение к водопроводу, если поменялась точка подключения. Если точка подключения осталась прежней, то этот этап неактуален.
4. Сдача объекта в эксплуатацию сети и получение акта о присоединении к системам водоснабжения и водоотведения.
Для того, чтобы заключить абонентский договор необходимо обратиться с заявлением на заключение договора об оказании услуг холодного водоснабжения в:
— Центр обслуживания клиентов ООО «Концессии водоснабжения» по адресу: г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, 47А;
— в МФЦ (смотреть адреса)
По возникающим вопросам обращаться по телефону клиентского центра:
8 (8442): 99-67-96.
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