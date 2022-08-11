Общество

Мэрия Волгограда покупает 431 квартиру для жителей аварийных домов

Общество 11.08.2022 10:17
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11.08.2022 10:17



Конкурсные процедуры на покупку 431 квартиры для жителей аварийных домов объявила администрация Волгограда.
- Муниципалитет планирует закупить 123 однокомнатных, 267 двухкомнатных, 38 трехкомнатных и три четырехкомнатные квартиры. Площадь жилых помещений от 27 до 85 квадратных метров. По действующему порядку в аукционах может также участвовать широкий круг организаций, специализирующихся на строительстве жилья, - пояснили в мэрии.
Очередная партия квартир для переселения людей из ветхого жилья приобретается в рамках региональной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда». 
По условиям программы жилье будет передается с чистовой отделкой и установленной сантехникой, также в нем должны быть кухонные плиты.  Перед приемкой квартир у подрядной организации сотрудники муниципалитета контролируют качество выполненных отделочных работ, а также соответствие помещений другим условиям договоров.
Владельцам жилья в аварийных домах квартиры передаются в собственность, с нанимателями социального жилья заключаются новые договоры. Площадь предоставляемых жилых помещений  не меньше площади аварийных, а в ряде случаев – немного превосходит ее.
Собственники жилплощади в аварийных домах также могут выбрать вариант получения денежной компенсации за свое жилье. 
Всего с начала года из аварийных домов в Волгограде переселены более 340 человек. В настоящее время оформляются документы, необходимые для переезда в новые дома еще порядка 100 человек, подписаны контракты на покупку 110 однокомнатных квартир и проведены конкурсные процедуры на приобретение еще 247 жилых помещений. 
До сентября 2025 года в рамках нацпроекта в Волгограде из 253 аварийных домов планируют переселить порядка 10 тысяч человек.

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