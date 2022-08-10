Замгубернатора Волгоградской области попросили открыть пляжи в городе-миллионнике

Общество 10.08.2022 11:00
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10.08.2022 11:00
Народный фронт направил обращение заместителю губернатора Волгоградской области Олегу Николаеву с просьбой обратить внимание на обустройство пляжей в областном центре. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении ОНФ, в регионе уже заканчивается летний и, соответственно, купальный сезон. А на весь город-миллионник в Волгограде работал лишь один пляж в Красноармейском районе.
Весь июль велась подготовка еще одного пляжа, расположенного на острове Сарпинский Кировского района Волгограда. Было очищено дно Волги, установлены зонты, шезлонги, биотуалеты, раздевалки, душевые кабины, контейнеры для сбора мусора на берегу. Однако все старания оказались напрасными – пляжа на Сарпинском не будет, здесь нельзя не только плавать, но и загорать.
По результатам проведенной экспертизы Роспотребнадзор выдал администрации Кировского района отрицательное заключение на открытие пляжа на берегу острова Сарпинский, так как качество воды в реке на данном участке не соответствует нормативным показателям.
Народный фронт призвал власти приступить к разработке «дорожной карты» и проработке бюджета на 2023 год для решения вопроса нехватки пляжей в черте столицы региона, разрешенных для купания граждан. Причем, подчеркнули в реготделении, пляжей должно хватать не только для волгоградцев, но и для туристов.
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