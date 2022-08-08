Общество

Волгограду предлагают новое имя из 34 букв

Общество 08.08.2022 20:11
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08.08.2022 20:11



Общественная организация «Союз русского народа-русская община Волгоградской области» выступила с несколькими инициативами по поводу  смены названия Волгограда, переноса дня рождения Волгограда и установкой памятника Сталину. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие обращения руководитель организации Станислав Терентьев направил в администрации Волгоградской области и города. 

В частности, общественники предлагают переименовать Волгоград в «город-герой Сталинград (Царицын-на Волге»), в котором насчитывается 34 буквы – согласно номеру региона. Эта идея принадлежит почетному гражданину Волгоградской области Владиславу Ковалю, подчеркивает Станислав Терентьев. 

Также в обращении содержится предложение перенести дату празднования Дня города с сентября на день основания Царицына. По старому стилю эта дата – 2 июля, по новому – 15 июля, третьи суббота и воскресенье июля. Как считает Станислав Терентьев, эту мысль могли бы озвучить казаки Волгоградской области.

Общественники также хотят установить памятник Иосифу Сталину. Его, как следует из текста обращения, надо поставить у центрального входа музея-панорамы «Сталинградская битва». Инициатором, по мнению Станислава Терентьева, мог бы выступить Волгоградский областной совет ветеранов. 

Автор обращений объясняет актуальность данных преобразований «патриотической волной, возникшей в связи с проведением специальной военной операции на Украине». 

Особого внимания, как считает Станислав Терентьев, заслуживают еще три события, которые также можно было бы зафиксировать в статусе знаковой даты. . В частности, считает автор обращений, можно отмечать победу князя Святослава Хороброго (16-17 июля), «сакральное спасение русского народа ценой жизней членов царской семьи (16-17 июля), а также годовщину прохождения пленных немцев на Красной площади 17 июля 1944 года. 

Реакция на обращения общественной организации в органы власти пока неизвестна. Однако Станислав Терентьев считает, что, в частности, перенос празднования дня рождения Волгограда – это самое легкое, что можно сделать путем голосования депутатов Волгоградской городской думы и внесением поправок в устав Волгограда. 

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