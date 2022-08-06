Парад невест и авиашоу украсят День города в Волгограде

Общество 06.08.2022 13:22
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06.08.2022 13:22
Масштабные торжества пройдут в Волгограде в День города, который отмечается в начале сентября, сообщили в мэрии.
- Массовые мероприятия охватят весь центр города – от сквера имени Пахмутовой до Центрального парка культуры и отдыха. Подробная программа будет озвучена ближе к торжественной дате, - отметили в администрации Волгограда.
На данный момент известно, что в Волгограде затевается большая пенная вечеринка и дискотека, а по главным улицам пройдут два парада. В мэрии уточнили, что первый – это парад студенчества, а второй – парад невест. Ожидается, что его участниками станут молодые волгоградские пары.
В параде студенчества примут участие учащиеся вузов города – это несколько тысяч молодых людей.
В День города запланировано и авиашоу. Оно пройдет над центром Волгограда. Детали этого мероприятия также обещают озвучить позже.
В связи с проведением массовых мероприятий движение в Центральном районе города будет ограничено для личного транспорта.
Справка.
День города в Волгограде выпадает на второе воскресенье сентября. В этом году эта дата – 11 сентября.
Город на Волге был основан в 1589 году. Царицын – Сталинград – Волгоград в 2022 году отметит свое 433-летие.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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