В Волгограде жителям осажденного Сталинграда раздадут значки









Волгоградцы, которым присвоен статус «Жители осажденного Сталинграда», получат нагрудные знаки с соответствующей надписью. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект приказа комитета социальной защиты населения Волгоградской области, такие знаки будут выполнены в форме десятиконечной звезды из мельхиора, на которую будет нанесено изображение скульптуры Родины-матери, а также надпись «Нет подвига выше, чем подвиг народа».





Напомним, решение о присвоении статуса «Житель осажденного Сталинграда» тем, кто находился во время войны в городе, где шли бои, с с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года, приняли депутаты областной думы в мае этого года. Ранее в Волгоградской области для некоторой части населения действовал статус «Дети военного Сталинграда», но данным решением количество граждан, которые провели страшные дни в осажденном городе, было увеличено.





В настоящее время в регионе статус «Жителей осажденного Сталинграда» присвоен примерно 4,8 тысячам волгоградцев. Граждане из этой категории получили право на ежемесячную социальную выплату, ежегодную – ко 2 февраля, а также на 50-процентную компенсацию стоимости услуг ЖКХ.



