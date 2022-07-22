В Волжском отремонтируют 16 дорог за полмиллиарда рублей

Общество 22.07.2022 08:32
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22.07.2022 08:32
На территории городского округа город Волжский Волгоградской области в будущем году отремонтируют 16 улиц. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели выделено 553 миллиона рублей. В списке дорог, которые будут реконструированы – магистрали, расположенные в старой, новой частях города, в промзоне, а также в поселках и на острове Зеленый.
Так, реконструкцию дорожного полотна проведут на улицах Энгельса, Труда, Шоссейная, Кошевого, Карбышева, Гидростроевская, Фонтанная, Логинова, 7-ая Автодорога, Машиностроителей, Дзержинского, Западная, Октябрьская, Дружбы, Комсомольская, а также на спуске с ул. Набережной к острову Зеленый.
Хотя подрядчика на ремонт дорог ищут летом, согласно технической документации, работы должны стартовать 1 февраля 2023 года. Срок окончания ремонта – 1 сентября будущего года.
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