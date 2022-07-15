Волгоградцев пугают фейком об изнасиловании 15-летней девочки





В Волгограде сегодня, 15 июля, в социальных сетях начали распространять информацию об изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы в Красноармейском районе.

Авторы постов утверждают, что трагедия разыгралась в третьем подъезде дома № 2 по улице Танеева. Якобы, над 15-летней школьницей надругался неизвестный мужчина, которого позднее задержали сотрудники полиции.

- Мать не могла поверить, что ее единственной дочери больше нет, - говорится в посте. – Сегодня у девочки похороны. Пожалуйста, берегите своих близких.

Как сообщает ИА «Высота 102», ни в ГУ МВД России по Волгоградской области, ни в СУ СК РФ по региону данную информацию не подтвердили. Представители правоохранительных органов называют данную информацию фейком.



