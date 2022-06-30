Мусульманин пожаловался на Subway в Волгограде из-за свинины в сэндвиче

Общество 30.06.2022 12:25
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30.06.2022 12:25
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области выявило нарушения в сети ресторанов быстрого питания Subway в Волгограде после жалобы потребителя.
Как сообщили в ведомстве, мужчина пожаловался на отсутствие полной и достоверной информации о реализуемой продукции предприятием общественного питания ООО «Восемь» (сеть ресторанов быстрого питания Subway).
Он указал, что приобрел в ресторане быстрого питания Subway, расположенном в Дзержинском районе Волгограда, два сэндвича: с куриной грудкой и индейкой. При заключении договора до покупателя была доведена информация, что данная продукция содержит только эти два вида мяса. Однако позже ему стало известно, что в составе сэндвича с индейкой также содержалось свиное мясо.
- По своему вероисповеданию заявитель является мусульманином и не употребляет в пищу свинину. В связи с чем, непредставление полной и достоверной информации о составе реализуемой пищевой продукции не только нарушило его потребительские права, но и причинило ему морально-нравственные страдания, - сообщает территориальное управление Роспотребнадзора.
Проведенная проверка показала, что в меню ресторана быстрого питания отсутствовала информация об услугах общественного питания, в частности перечень услуг и условия их оказания, наименование предлагаемой продукции с указанием способов приготовления блюд и входящих в них основных ингредиентов, сведения об объеме (весе) порций готовых блюд, сведения о пищевой ценности продукции общественного питания и пр.
По итогам проверки юридическое лицо было привлечено к административной ответственности. После этого потребитель обратился в суд с иском к ООО «Восемь» с требованием компенсировать причинённый моральный вред, возместить расходы на юридические услуги и выплатить штраф в размере 50% от присужденной суммы за отказ удовлетворять требования в досудебном порядке.
Иск был удовлетворен.
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