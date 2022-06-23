В Волгограде на два дня введут запрет на продажу алкоголя

В Волгограде 25 и 27 июня будет действовать запрет на продажу алкогольной продукции. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, во время проведения молодежного фестиваля, в субботу, продажа алкоголя будет запрещена только в местах проведения массовых мероприятий. В понедельник запрет будет действовать во всех районах города.

– В соответствии с действующим порядком, в субботу, 25 июня, ограничения на розничную реализацию алкогольной продукции вводятся только в границах проведения массового мероприятия и действуют только на время его проведения, – сообщили в администрации Волгограда информагентству. – Розничная продажа алкогольной продукции на территории всего города будет ограничена 27 июня, в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, что запрет на продажу алкоголя вводит в Волгоградской области несколько раз в году в соответствии с региональным законом. При этом ограничения не распространяются на заведения общественного питания. В барах, кафе и ресторанах отпускать алкоголь будут как и в будние дни.

Фото: архив ИА «Высота 102»