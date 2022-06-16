В Волгограде скончался почетный ветеран МВД Юрий Торгашиков





На 81-ом году жизни в Волгограде скончался почетный ветеран МВД полковник милиции в отставке Юрий Торгашиков. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке полиции, легенда волгоградского уголовного розыска за 40 лет в органах прошел путь от старшего оперуполномоченного до начальника уголовного розыска УВД по региону.

– Юрий Торгашиков в 1964 поступил на службу в милицию в отдельный оперативно-моторизованный дивизион после службы в армии. Вскоре за усердную работу его перевели на должность участкового уполномоченного милиции в Советский РОВД, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – После, перейдя на службу в уголовный розыск, Юрий Васильевич работал со многими участковыми. В его круг обязанностей входило раскрытие краж, грабежей и разбоев. В 2001 году полковник милиции вышел на заслуженный отдых.

Однако и после выхода на пенсию Юрий Торгашиков продолжал активно работать – волгоградец стал председателем ветеранской организации уголовного розыска. На занятиях по профессиональной подготовке он читал лекции курсантам и действующим сотрудникам полиции, принимал участие в мероприятиях ГУ МВД России по Волгоградской области.