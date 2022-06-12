Общество

Волгоградстат опубликовал данные о самых высоких зарплатах

Общество 12.06.2022 15:51
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12.06.2022 15:51


Волгоградстат опубликовал данные о социально-экономическом положении Волгоградской области за 2021 год. Как сообщает ИА «Высота 102», названы отрасли, где волгоградцев ожидают самые высокие зарплаты. 

— Среднемесячная начисленная заработная плата без учета выплат социального характера составила в прошлом году 39 031 рубль. В 2020-м этот показатель держался на уровне 35 962 рубля, — сообщается в аналитических материалах. 

Согласно статистическим данным волгоградского ведомства, самые «жирные» зарплаты в регионе наблюдались в организациях, занимающихся добычей полезных ископаемых. Там были готовы платить 68 351 рубль. Финансисты и страховщики получали в прошлом году в среднем 57 044 рубля. 

Работники науки и технические специалисты получали 47 693 рубля. Деятельность в области госуправления и обеспечения военной безопасности, а также соцобеспечения приносила в прошлом году 43 591 рубль. 

Меньше всех зарабатывали работники гостиниц и заведений общепита, а также административный персонал. Соответственно первым платили всего 24 400 рублей, вторые довольствовались зарплатой в размере 26 051 рубля. 

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