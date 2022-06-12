Волгоградстат опубликовал данные о самых высоких зарплатах

Волгоградстат опубликовал данные о социально-экономическом положении Волгоградской области за 2021 год. Как сообщает ИА «Высота 102», названы отрасли, где волгоградцев ожидают самые высокие зарплаты.

— Среднемесячная начисленная заработная плата без учета выплат социального характера составила в прошлом году 39 031 рубль. В 2020-м этот показатель держался на уровне 35 962 рубля, — сообщается в аналитических материалах.

Согласно статистическим данным волгоградского ведомства, самые «жирные» зарплаты в регионе наблюдались в организациях, занимающихся добычей полезных ископаемых. Там были готовы платить 68 351 рубль. Финансисты и страховщики получали в прошлом году в среднем 57 044 рубля.

Работники науки и технические специалисты получали 47 693 рубля. Деятельность в области госуправления и обеспечения военной безопасности, а также соцобеспечения приносила в прошлом году 43 591 рубль.

Меньше всех зарабатывали работники гостиниц и заведений общепита, а также административный персонал. Соответственно первым платили всего 24 400 рублей, вторые довольствовались зарплатой в размере 26 051 рубля.

