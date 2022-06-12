Поклонников «Радио России» в Волгограде с 14 июня ждут ограничения

На следующей неделе слушателям «Радио России» и «Авторадио» стоит приготовиться к ограничениям. В период с 13 по 19 июня возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский филиал российской телевизионной и радиовещательной сети.

— Специалистами будут проведены на станциях плановые профилактические работы. Для этого потребуется временное отключение передающего оборудования, — пояснили специалисты.

Во вторник, 14 июня, с 09.00 до 15.00 не будут доступны пакеты мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2, а также частоты «Радио России» и «Авторадио» в Палласовке Волгоградской области. С 09.00 до 15.00 в среду, 15 июня, жители поселка Эльтон в Палласовском районе также столкнутся с недоступностью пакетов РТРС-1, РТРС-2.