«Спецоперация на время остановила»: Волгоград и область накрыло новой волной IT-мошенничеств

В Волгограде сегодня, 3 июня, сотрудники полиции и банковского сектора встретились с журналистам и в ходе брифинга рассказали о масштабах телефонных и кибермошенничеств. По сведениям представителей МВД в последние месяцы в России регистрируется всплеск подобных преступлений. За четыре месяца жители Волгоградской области лишились 341 млн рублей.

– Кибермошенничество и кража денег с банковского счета – настоящий бич нашего времени, обусловленный прежде всего цифровизацией, – убежден начальник отдела по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий, Управления уголовного розыска ГУ МВД России по региону подполковник полиции Максим Ананьев. – Еще один фактор – недостаточная финансовая грамотность людей. О масштабах проблемы можно судить по статистическим данным. Ежегодно количество преступлений, связанных с кибермошенничеством и телефонным мошенничеством, увеличивается в два раза. Вместе с этим увеличивается и размер причиненного гражданам материального ущерба. В начале первого квартала 2022 года у нас наблюдалось небольшое снижение подобных преступлений. Это обусловлено профилактической работой, которую на постоянной основе проводят главное управление МВД России по Волгоградской области. Отчасти ситуация была связана и со спецоперацией, которая проводится на Украине. Именно оттуда поступало наибольшее количество мошеннических звонков. Широко известно, что там работают колл-центры, деятельность которых направлена на совершение преступлений против российских граждан.

Сегодня, говорит Максим Ананьев, после небольшого затишья наблюдается еще больший всплеск телефонных мошенничеств.

– В России за три месяца совершено таких преступлений более 124 тысяч. Из них раскрыто всего лишь 34 700 преступлений, что составляет 30%. В Волгоградской области за четыре месяца этого года зарегистрировано 3068 IT-преступлений. Динамика по сравнению с прошлым годом – плюс 362 преступления. Раскрываемость преступления составила 25 % и увеличилась по сравнению с прошлым годом.

По итогам первого квартала 2022 года волгоградцы лишились в результате IT-мошенничеств 341 миллион рублей, возместить по итогам расследований удалось всего 34 миллиона рублей.

– Самые распространенные мошенничества – это звонки под видом банковских сотрудников. Как правило, номера в таких случаях начинаются с цифр 8499 или 8495, – говорит Максим Ананьев. – Как правило, звонящий сообщает, что ваш счет заблокирован или кто-то пытается снять с него деньги, оформить кредит и т.д. После этого вариации различные: могут запросить информацию по вашей карте или завести на ваш телефон программные продукты, с помощью которых осуществляются хищения.