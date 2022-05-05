От 39 до 92 тысяч получают заведующие детсадов в Советском районе Волгограда

Заведующие дошкольных образовательных учреждений, расположенных в Советском районе Волгограда, обнародовали уровень своих среднемесячных зарплат по итогам 2021 года. Самые высокое вознаграждение, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на открытые данные, получала заведующая детским садом №14. Зарплата Оксаны Ершовой составляла больше 92 тысяч рублей.

Всего на территории Советского района расположено 19 детских садов. Их руководители получают от 39 тысяч рублей ежемесячно:

Детский сад №7 «Долина детства» – заведующая Ирина Юрова – 68 681,23 рублей.

Детский сад №8 – Оксана Стрельникова – 52 544,47 рублей.

Детский сад №11 – Наталья Исакова – 82 595,86 рублей.

Детский сад №14 – Оксана Ершова – 92 582,83 рублей.

Детский сад №21 – Надежда Соколовская – 49 466,83.

Детский сад №33 – Лидия Галушкина – 67 482,91 рублей.

Детский сад №36 – Валентина Петренко – 73 979,57 рублей.

Детский сад №44 – Татьяна Кравченко – 53 071,13 рублей.

Детский сад №80 – Татьяна Букина – 60 762.07 рублей.

Детский сад №140 – Елена Сафарова – 61 092,52 рублей.

Детский сад №160 – Елена Бажина – 39 330,63 рублей.

Детский сад №180 – Светлана Зверева – 71 947,39 рублей.

Детский сад №229 – Людмила Ковтун – 69 067,44 рублей.

Детский сад №244 – Татьяна Федоренко – 65 462,48 рублей.

Детский сад №245 – Татьяна Беркова – 49 789,87 рублей.

Детский сад №246 – Елена Баланцева – 70 402,09 рублей.

Детский сад №287 – Валентина Кревенкова – 52 340,23 рублей.

Детский сад №348 – Ольга Овчарова – 88 337,56 рублей.

Детский сад №359 – Оксана Пеганова – 66 250,83 рублей.