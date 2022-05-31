В Волгограде открыли обновленный бульвар имени Энгельса

Сегодня на бульваре имени Энгельса в Красноармейском районе Волгограда открыли обновленную зону семейного отдыха.

Благоустройство состоялось в рамках традиционного Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области, совместного с администрацией региона. Основой улучшений стали предложения активных граждан района, в котором проживает большинство работников ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка».

В дальнейшем предприятие и администрация Красноармейского района решили продолжить работы по восстановлению и благоустройству центральной прогулочной зоны района уже за счёт благотворительных средств Волгоградского НПЗ. В итоге бульвар преобразился. Теперь это благоустроенная территория с пешеходной, выложенной тротуарной плиткой зоной, с современным парковым освещением и целым рядом арт-объектов.





На бульваре появилась необычная входная группа с объемными, отдельно стоящими буквами высотой без малого три метра, составляющими слово «БУЛЬВАР». По краям - два куба с юбилейным логотипом предприятия «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», которое в этом году празднует 65-летие. Особенно красива подсветка композиции, которая освещает вход на бульвар в вечернее время.





Зону отдыха открывает арт-объект «Влюбленная пара». Для влюбленных пар возле первого фонтана установили современные светящиеся скамейки.

Детей вокруг второго фонтана встречают топиарные фигуры в виде лесных животных и героев отечественных мультяшек, а также светящиеся арт-объекты в виде одуванчиков.

Напротив ЗАГСа Красноармейского района благоустроена зона для молодоженов. Её украшает арка высотой 3,5 метра в виде двух сердец, обрамлённая светящимися деревьями. Вокруг третьего фонтана над одной из клумб радует взгляд световой арт-объект «Мост ангелов». У соседней клумбы установлен «Камень желаний» из белого горного гранита. А рядом устроился бог любви Купидон, изготовленный из бронзы.

В планах Волгоградского НПЗ и районной администрации сделать на бульваре Энгельса до конца 2022 года новогоднее оформление. Здесь будут установлены световые консоли на фонарях, а деревья украсят световыми гирляндами.

В открытии обновлённой зоны семейного отдыха принял участие мэр Волгограда Владимир Марченко, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» Александр Иванов, руководители структурных подразделений администрации области.