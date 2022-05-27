Опровержение

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Общество 27.05.2022 16:19
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27.05.2022 16:19

Сетевым изданием Информационное агентство «Высота 102» на своем сайте в сети Интернет 21.01.2022 была опубликована статья под названием «В обанкротившейся УК в Волжском пропали оплаченные жителями около 40 миллионов».
После обращения Решетникова В.В. в редакцию с указанием на недостоверность опубликованной информации, редакцией были проверены источники, в результате чего доводы Решетникова В.В. подтвердились: указанная статья  содержала недостоверные сведения.
Так, не соответствовала действительности и прямо противоречила судебным актам по делу о банкротстве ООО «Энерго-Инвест» информация о задолженности ООО «Энерго-Инвест» перед ООО «Волжские тепловые сети». На момент публикации статьи задолженность ООО «Энерго-Инвест» перед ООО «Волжские тепловые сети» в размере 40 млн. руб. в реестре требований кредиторов ООО «Энерго-Инвест» отсутствовала.
ИА «Высота 102» не располагает подтвержденной информацией о том, что ООО «Энерго-Инвест» или ООО «ЕРИЦ» присваивались, нецелесообразно расходовались деньги плательщиков, а также информацией о том, что работниками обществ, его участниками и руководством допускались нарушения действующего законодательства РФ.
Арбитражным судом Волгоградской области было отказано в привлечении ООО «ЕРИЦ», В.М. Решетникова и В.В. Решетникова к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве ООО «Энерго-Инвест», судебный акт вступил в законную силу. Обеспечительные меры в отношении ООО «ЕРИЦ» отменены Двенадцатым арбитражным апелляционным судом.

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