В Кировском районе Волгограда чинят трубопровод после гидроиспытаний









Бригада тепловых сетей устраняет течь на трубопроводе диаметром 600 мм в Кировском районе Волгограда. Как сообщили в ООО «Концессии теплоснабжения», слабый участок на трубопроводе был выявлен в ходе плановых гидравлических испытаний.

На отсутствие горячей воды в редакцию пожаловались жители дома № 82 улице Одоевского в Кировском районе. По словам горожан, в пятницу, 20 мая, им включили воду после плановых испытаний, но с начала этой недели горожане снова бегают по квартирам с кастрюлями.

– Нам поясняют, что произошла авария, что 20 домов из-за этого сейчас без горячей воды. А когда устранят, не сообщают, – сообщила информагентству жительница дома.

В «Концессиях теплоснабжения» информагентству уточнили, что работы планируют завершить сегодня, 25 мая, до 20:00, затем начнется подача ресурса.

– В настоящее время проводятся работы по восстановлению целостности коммуникаций и регулировке параметров для безаварийной работы в осенне-зимний период, - сообщили в компании.



