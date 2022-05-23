Ресурсники и общественники обсудили актуальные вопросы ЖКХ





«Концессии водоснабжения», «Концессии теплоснабжения», «ИВЦ ЖКХ и ТЭК г. Волгограда» совместно с региональным центром общественного контроля в сфере ЖКХ провели очередную встречу сжителями многоквартирных домов Ворошиловского района. Такие встречи стали уже традиционными и проводятся на постоянной основе.

Мероприятие проходило в формате доверительной беседы, в ходе которого специалисты ресурсоснабжающих организаций обсудили со всеми участниками широкий спектр вопросов, касающихся повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, платежной дисциплины волгоградцев, а также ответили на актуальные вопросы горожан связанных с деятельностью ресурсоснабжающих организаций в части оказания услуг собственникам жилых помещений многоквартирных домов.

Важность подобных встреч отметили все собравшиеся участники:

– Для нас такие мероприятия уже стали традиционными. Они – своеобразный мостик между ресурсоснабжающей организацией и жителями Волгограда, который позволяет напрямую обсудить проблемы, волнующие горожан и совместно выработать необходимые решения, – прокомментировала заместитель директора по сбыту концессий водо- и теплоснабжения Ирина Афонина. – Наша задача – вникнуть в суть проблемынаших потребителей и помочь ее решить.

Представитель «ИВЦ ЖКХ и ТЭК г. Волгограда» Александр Дробышев отметил, что благодаря таким встречам есть возможность напрямую пообщаться с волгоградцами, подробно рассказать из чего складывается платаза потребленные коммунальные ресурсы, напомнить о необходимости своевременной оплаты, а также ответить на все волнующие горожан вопросы в сфере ЖКХ.

Представители общественности, в свою очередь, отметили крайне острую потребность населения в получении актуальной и достоверной информации непосредственно от РСО, что отразилось в итоговой резолюции. Все участники встречи посчитали необходимым продолжать реализацию совместных мероприятий в целях эффективного взаимодействия ресурсоснабжающих организаций и жителей г. Волгограда, направленного на повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

Практика постоянного взаимодействия дает результаты: активисты получают необходимые знания, а предприятия ЖКХ – эффективную обратную связь от потребителей.



