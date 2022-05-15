Общество

«Вход по пригласительным»: на встречи со звездами кино в Волгоградской области попали не все желающие

Общество 15.05.2022 09:55
15.05.2022 09:55


Жители Волгоградской области в соцсетях пожаловались на то, что не все желающие смогли попасть на встречи со знаменитыми артистами, которые прошли в регионе в рамках фестиваля «Сталинградская сирень». Как сообщает ИА «Высота 102», авторы постов выразили недоумение в связи с тем, что зрителей пропускали только по пригласительным билетам.
- Как же так, мероприятия организовали за бюджетный счет, но с улицы в дома культуры, где проходили встречи, обычные люди пройти не смогли, - сообщали волгоградцы.
Между тем, в администрации Волгоградской области опровергли подозрение в том, что на встречи с актерами пропускали только «своих».
- В районах области пригласительные распространяли на местах, была реклама в СМИ и на сайте муниципальных учреждений, - пояснили ИА «Высота 102». Во встречах приняли участие почти 3 тысячи жителей.
В Волгограде пригласительные билеты также могут  получить все желающие – их выдают в областном центре творчества.
- Были и бабушки с дедушками, родители с детьми, все, кто хотел, в некоторых районах не было ни одного свободного места, - пояснили информагентству.

Напомним, в регионе уже прошли  встречи с актерами. Так, в р.п. Октябрьский перед зрителями выступил Александр Носик, во Фролово – Всеволод Шиловский, в Камышине – актриса Екатерина Вуличенко, в Михайловке – Борис Токарев.  Также встречи с актерами — Александром Тютрюмовым, Игорем Скляром, Вячеславом Гришечкиным, Натальей Бондарчук — прошли в городах Дубовка и Калач-на-Дону, рабочих поселках Быково и Иловля.
Каждое предсеансное выступление завершилось кинопросмотром — всего в рамках фестиваля «Сталинградская сирень», который продлится до сегодняшнего дня, волгоградцы смогут увидеть 30 кинокартин, среди которых современные фильмы о Великой Отечественной войне — «Летчик», «Учености плоды», «Сердце солдата», «Рядовой Чээрин», «Холодное золото», «Уроки фарси», а также ретроспективные советские ленты.


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