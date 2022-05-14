Covid-19

Нулевая смертность от коронавируса зарегистрирована в Волгоградской области

Covid-19 14.05.2022 15:32
14.05.2022 15:32



За минувшие сутки от COVID-19 в Волгоградской области никто не умер, сообщили в федеральном оперативном штабе. Впервые нулевая смертность была зафиксирована в регионе 10 мая, а теперь ситуация повторилась, что не может не радовать.
Всего от этого вируса в Волгоградской области, напомним, скончались 6871 человек.
За сутки выявлено 150 новых случаев заражения, из них 72 пациента госпитализировали.

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