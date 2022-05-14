







За минувшие сутки от COVID-19 в Волгоградской области никто не умер, сообщили в федеральном оперативном штабе. Впервые нулевая смертность была зафиксирована в регионе 10 мая, а теперь ситуация повторилась, что не может не радовать.

Всего от этого вируса в Волгоградской области, напомним, скончались 6871 человек.

За сутки выявлено 150 новых случаев заражения, из них 72 пациента госпитализировали.



