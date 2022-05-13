Общество 13.05.2022 08:03
13.05.2022 08:03
Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Волгоградской области в 2021 году оказался на 30% ниже, чем в среднем по России. Эти данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал региональный Роспотребнадзор накануне дня памяти жертв СПИДа, который будет отмечаться 15 мая. На сегодняшний день на территории области проживают 17099 ВИЧ-позитивных граждан. За четыре месяца этого года был зарегистрирован 241 новый случай заражения – это несколько меньше, чем в прошлом году.
В регионе для информирования населения по вопросам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции работает «горячая линия» по вопросам ВИЧ/СПИД (8442 -72-38-45).
Жителям региона доступно также бесплатное анонимное тестирование для выявления ВИЧ-инфекции. Тестирование желающие могут пройти в Волгоградском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 по адресу: г. Волгоград, ул. Бажова, д. 2 и в поликлиниках по месту жительства.
Выявление ВИЧ-инфекции на ранних стадиях позволяет человеку вовремя начать лечение и сохранить активный и полноценный образ жизни, напомнили в управлении Роспотребнадзора.
Реклама
«Поддержать важно»: РУСАЛ выделяет 35 миллионов рублей для поддержки социально ориентированных НКО13.05.2022 12:54
Общество 13.05.2022 12:54
В Волгоградской области взлетели цены на соль и спички13.05.2022 12:35
Общество 13.05.2022 12:35
Волгоград и Санкт-Петербург возрождают тесные связи между городами-героями13.05.2022 12:08
Общество 13.05.2022 12:08
Волгоградского кадета представили к награде за спасение пенсионерки на пожаре13.05.2022 11:48
Общество 13.05.2022 11:48
Волжских призывников пообещали не отправлять на Украину13.05.2022 10:02
Общество 13.05.2022 10:02
В Волгоградской области активизировались жадные до денег юристы13.05.2022 09:39
Общество 13.05.2022 09:39
В Волгограде штормовой ветер наломал немало дров13.05.2022 08:51
Общество 13.05.2022 08:51
В двух районах Волгограда отключат воду 14 мая13.05.2022 08:34
Общество 13.05.2022 08:34
В Волжском ищут пропавшего мужчину с фитнес-браслетом13.05.2022 08:19
Общество 13.05.2022 08:19
Энергетики обесточат 5 районов Волгограда 13 мая12.05.2022 23:55
Общество 12.05.2022 23:55
Под Волгоградом сбежавшую от собак косулю спасли в колледже12.05.2022 22:50
Общество 12.05.2022 22:50
Только львы забинтованы: показываем, как изменился НЭТ с начала реставрации в Волгограде12.05.2022 22:04
Общество 12.05.2022 22:04
В Волгограде депутаты заберут капсулу с землей Мамаева кургана12.05.2022 20:28
Общество 12.05.2022 20:28
Гидрометцентр прогнозирует усиление штормового ветра в Волгограде 13 мая12.05.2022 17:12
Общество 12.05.2022 17:12
Около 5 тысяч волгоградцев получат льготы за статус «Жителей осажденного Сталинграда»12.05.2022 16:56
Общество 12.05.2022 16:56
Реклама