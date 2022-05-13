Общество

СПИД не спит: в 2022 году у 241 жителя Волгоградской области обнаружили ВИЧ

Общество 13.05.2022 08:03
13.05.2022 08:03


Уровень заболеваемости  ВИЧ-инфекцией в Волгоградской области  в 2021 году оказался на 30% ниже, чем в среднем по России. Эти данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал региональный Роспотребнадзор накануне дня памяти жертв СПИДа, который будет отмечаться 15 мая. На сегодняшний день на территории области проживают 17099 ВИЧ-позитивных граждан. За четыре месяца этого года был зарегистрирован 241 новый случай заражения – это несколько меньше, чем в прошлом году.
В регионе для информирования населения по вопросам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции работает «горячая линия» по вопросам ВИЧ/СПИД (8442 -72-38-45).
Жителям региона доступно также бесплатное анонимное тестирование для выявления ВИЧ-инфекции. Тестирование желающие могут пройти в Волгоградском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 по адресу: г. Волгоград, ул. Бажова, д. 2 и в поликлиниках по месту жительства. 
Выявление ВИЧ-инфекции на ранних стадиях позволяет человеку вовремя начать лечение и сохранить активный и полноценный образ жизни, напомнили в управлении Роспотребнадзора.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Общество
13.05.2022 12:54
Общество 13.05.2022 12:54

0
Далее
Общество
13.05.2022 12:35
Общество 13.05.2022 12:35

0
Далее
Общество
13.05.2022 12:08
Общество 13.05.2022 12:08

0
Далее
Общество
13.05.2022 11:48
Общество 13.05.2022 11:48

0
Далее
Общество
13.05.2022 10:02
Общество 13.05.2022 10:02

0
Далее
Общество
13.05.2022 09:39
Общество 13.05.2022 09:39

0
Далее
Общество
13.05.2022 08:51
Общество 13.05.2022 08:51

0
Далее
Общество
13.05.2022 08:34
Общество 13.05.2022 08:34

0
Далее
Общество
13.05.2022 08:19
Общество 13.05.2022 08:19

0
Далее
Общество
12.05.2022 23:55
Общество 12.05.2022 23:55

0
Далее
Общество
12.05.2022 22:50
Общество 12.05.2022 22:50

0
Далее
Общество
12.05.2022 22:04
Общество 12.05.2022 22:04

0
Далее
Общество
12.05.2022 20:28
Общество 12.05.2022 20:28

0
Далее
Общество
12.05.2022 17:12
Общество 12.05.2022 17:12

0
Далее
Общество
12.05.2022 16:56
Общество 12.05.2022 16:56

0
Далее

Лента новостей

12:59
Банду грабителей задержали за набеги на сельхозполя в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:54
«Поддержать важно»: РУСАЛ выделяет 35 миллионов рублей для поддержки социально ориентированных НКОСмотреть фотографии
12:35
В Волгоградской области взлетели цены на соль и спичкиСмотреть фотографии
12:14
В волгоградской колонии в лампочках засветились телефоныСмотреть фотографии
12:13
«Он нас всех подставил»: в Ростове по делу Музраева выступил экс-директор Центрального рынка ВолгоградаСмотреть фотографии
12:08
Волгоград и Санкт-Петербург возрождают тесные связи между городами-героямиСмотреть фотографии
11:51
Волгоградский «КАУСТИК» представил жителям Светлого Яра обновленный проект реконструкции секции №2 пруда-накопителяСмотреть фотографии
11:48
Волгоградского кадета представили к награде за спасение пенсионерки на пожареСмотреть фотографии
11:33
На Волжской ГЭС укоротили «рыбную полку»Смотреть фотографии
10:13
Автовоз с похищенной в Санкт-Петербурге иномаркой задержали в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:02
Волжских призывников пообещали не отправлять на УкраинуСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде машину пенсионера с символикой в поддержку армии России залили краскойСмотреть фотографии
09:55
Тонированное в хлам авто изъяли у волгоградца за неуплату 99 штрафовСмотреть фотографии
09:39
В Волгоградской области активизировались жадные до денег юристыСмотреть фотографии
09:25
Двоим жителям Волгоградской области за 6 карасей грозит колонияСмотреть фотографии
08:51
В Волгограде штормовой ветер наломал немало дровСмотреть фотографии
08:34
В двух районах Волгограда отключат воду 14 маяСмотреть фотографии
08:19
В Волжском ищут пропавшего мужчину с фитнес-браслетомСмотреть фотографии
08:03
СПИД не спит: в 2022 году у 241 жителя Волгоградской области обнаружили ВИЧСмотреть фотографии
06:04
Облздрав раскрыл зарплаты главврачей волгоградских больниц и медцентровСмотреть фотографии
23:55
Энергетики обесточат 5 районов Волгограда 13 маяСмотреть фотографии
22:50
Под Волгоградом сбежавшую от собак косулю спасли в колледжеСмотреть фотографии
22:04
Только львы забинтованы: показываем, как изменился НЭТ с начала реставрации в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:16
В Волгограде стоматологи и травматологи ЮФО покажут кунг-фуСмотреть фотографии
20:28
В Волгограде депутаты заберут капсулу с землей Мамаева курганаСмотреть фотографии
19:24
Областной бюджет поможет Волгограду 2 миллиардами рублейСмотреть фотографии
18:55
«Боимся вывалиться из окон»: подследственный замглавы Волгограда засветился в скандале с ЖК «Эдем»Смотреть фотографииCмотреть видео
18:08
Жители Волгоградской области предпочли остаться дома на майские праздникиСмотреть фотографии
18:07
В Волгограде суд огласил приговор матери Прохора ШаляпинаСмотреть фотографии
17:12
Гидрометцентр прогнозирует усиление штормового ветра в Волгограде 13 маяСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 