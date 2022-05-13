



Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Волгоградской области в 2021 году оказался на 30% ниже, чем в среднем по России. Эти данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал региональный Роспотребнадзор накануне дня памяти жертв СПИДа, который будет отмечаться 15 мая. На сегодняшний день на территории области проживают 17099 ВИЧ-позитивных граждан. За четыре месяца этого года был зарегистрирован 241 новый случай заражения – это несколько меньше, чем в прошлом году. Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Волгоградской области в 2021 году оказался на 30% ниже, чем в среднем по России. Эти данные, сообщает ИА «Высота 102», опубликовал региональный Роспотребнадзор накануне дня памяти жертв СПИДа, который будет отмечаться 15 мая. На сегодняшний день на территории области проживают 17099 ВИЧ-позитивных граждан. За четыре месяца этого года был зарегистрирован 241 новый случай заражения – это несколько меньше, чем в прошлом году.

В регионе для информирования населения по вопросам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции работает «горячая линия» по вопросам ВИЧ/СПИД (8442 -72-38-45). В регионе для информирования населения по вопросам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции работает «горячая линия» по вопросам ВИЧ/СПИД (8442 -72-38-45).

Жителям региона доступно также бесплатное анонимное тестирование для выявления ВИЧ-инфекции. Тестирование желающие могут пройти в Волгоградском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 по адресу: г. Волгоград, ул. Бажова, д. 2 и в поликлиниках по месту жительства.

Выявление ВИЧ-инфекции на ранних стадиях позволяет человеку вовремя начать лечение и сохранить активный и полноценный образ жизни, напомнили в управлении Роспотребнадзора. Выявление ВИЧ-инфекции на ранних стадиях позволяет человеку вовремя начать лечение и сохранить активный и полноценный образ жизни, напомнили в управлении Роспотребнадзора.



