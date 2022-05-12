В гаражном кооперативе под Волгоградом незаконно поднимали взносы

В результате принятых прокуратурой мер отменено незаконное увеличение взносов порядка 600 членам гаражного кооператива. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура Калачевского района Волгоградской области провела проверку по коллективному обращению участников гаражно-строительного кооператива «Дон-2», сообщивших о необоснованном повышении членской платы.

– Установлено, что решениями правления кооператива, состоящего из пяти человек, увеличен размер членских взносов с 01.01.2021 со 180 до 210 рублей в месяц, а с 01.01.2022 до 240 рублей в месяц с каждого участника кооператива. В то же время, согласно законодательству, принятие решения об изменении размера членских взносов относится к исключительной компетенции общего собрания членов кооператива, – пояснила официальный представитель Волгоградской областной прокуратуры Оксана Черединина.

Решения правления кооператива об увеличении членских взносов опротестованы. Протесты прокурора удовлетворены, размер членских взносов возвращен к принятой на общем собрании сумме – 180 рублей. Необоснованно взысканные с граждан взносы подлежат возврату в заявительном порядке, уточнили в надзорном органе.