Общество

В гаражном кооперативе под Волгоградом незаконно поднимали взносы

Общество 12.05.2022 13:34
12.05.2022 13:34


В результате принятых прокуратурой мер отменено незаконное увеличение взносов порядка 600 членам гаражного кооператива. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, прокуратура Калачевского района Волгоградской области провела проверку по коллективному обращению участников гаражно-строительного кооператива «Дон-2», сообщивших о необоснованном повышении членской платы.

– Установлено, что решениями правления кооператива, состоящего из пяти человек, увеличен размер членских взносов с 01.01.2021 со 180 до 210 рублей в месяц, а с 01.01.2022 до 240 рублей в месяц с каждого участника кооператива. В то же время,  согласно законодательству,  принятие решения об изменении размера членских взносов относится к исключительной компетенции общего собрания членов кооператива, – пояснила официальный представитель Волгоградской областной прокуратуры Оксана Черединина.

Решения правления кооператива об увеличении членских взносов опротестованы. Протесты прокурора удовлетворены, размер членских взносов возвращен к принятой на общем собрании сумме – 180 рублей. Необоснованно взысканные с граждан взносы подлежат возврату в заявительном порядке, уточнили в надзорном органе.


Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Майские новинки в видеосервисе Wink
Общество
12.05.2022 13:16
Общество 12.05.2022 13:16

0
Далее
Общество
12.05.2022 12:53
Общество 12.05.2022 12:53

0
Далее
Общество
12.05.2022 12:34
Общество 12.05.2022 12:34

0
Далее
Общество
12.05.2022 11:59
Общество 12.05.2022 11:59

0
Далее
Общество
12.05.2022 11:25
Общество 12.05.2022 11:25

0
Далее
Общество
12.05.2022 11:03
Общество 12.05.2022 11:03

0
Далее
Общество
12.05.2022 10:33
Общество 12.05.2022 10:33

0
Далее
Общество
12.05.2022 10:31
Общество 12.05.2022 10:31

0
Далее
Общество
12.05.2022 10:17
Общество 12.05.2022 10:17

0
Далее
Общество
12.05.2022 09:42
Общество 12.05.2022 09:42

0
Далее
Общество
11.05.2022 21:27
Общество 11.05.2022 21:27

0
Далее
Общество
11.05.2022 20:07
Общество 11.05.2022 20:07

0
Далее
Общество
11.05.2022 19:53
Общество 11.05.2022 19:53

0
Далее
Общество
11.05.2022 19:41
Общество 11.05.2022 19:41

0
Далее
Общество
11.05.2022 16:49
Общество 11.05.2022 16:49

0
Далее

Лента новостей

16:34
Директора волжских школ отбились от безумных тарифов «Ситиматик-Волгоград»Смотреть фотографии
15:56
В Волгограде ордена Мужества вручили родным погибших на Украине военныхСмотреть фотографии
15:36
Избивший командира на полигоне под Волгоградом контрактник отделался условным срокомСмотреть фотографии
14:34
В Волгограде под окнами многоэтажки нашли тело 64-летней женщиныСмотреть фотографии
14:29
СК возбудил дело по факту гибели рабочего на асфальто-бетонном заводе в ГородищеСмотреть фотографии
13:34
В гаражном кооперативе под Волгоградом незаконно поднимали взносыСмотреть фотографии
13:16
Бочаров во время визита в Волжский вспомнил, с чего начиналСмотреть фотографии
12:53
Прокуратура провела проверку в волгоградском госпитале ветерановСмотреть фотографии
12:34
Банк «Открытие»: продажи новых автомобилей в апреле сократились в 5 разСмотреть фотографии
12:34
Всего 19 тысяч жителей Волгограда проявили интерес к благоустройству городаСмотреть фотографии
12:09
Депутаты ГД в Волгограде обсудили новый патриотический проектСмотреть фотографии
11:59
«Мумий Троль» и «Би-2» выступят на фестивале ParkSeason на стадионе ВолгоградаСмотреть фотографии
11:49
Волгоградцы с помощью МТС смогут бесплатно зарегистрировать ИП и ОООСмотреть фотографии
11:27
Экс-депутат Волгоградской гордумы стала одним из высокооплачиваемых руководителей культурыСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде неизвестные «заминировали» ТЦ и три дома на Семи ветрахСмотреть фотографии
11:16
Волгоградцам напомнили о симптомах и опасности холерыСмотреть фотографии
11:03
Строители переходят на второй этап реконструкции волгоградского НЭТаСмотреть фотографии
10:59
В Ростове ждут этапирования в суд экс-главы волгоградского СК МузраеваСмотреть фотографии
10:33
В Волгоградской области ТСЖ уличили в вольном обращении с деньгами фонда капремонтаСмотреть фотографии
10:31
До 19 мая Росавиация продлила транзит через ВолгоградСмотреть фотографии
10:17
Молодежь Волгограда предлагает властям увековечить память военных, погибших на УкраинеСмотреть фотографии
10:12
В центре Волгограда из горящей квартиры вынесли 33-летнего мужчинуСмотреть фотографии
09:56
Рыбака с уловом и сетями задержали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:42
Актер Дмитрий Дюжев по пути в ДНР заехал в КамышинСмотреть фотографии
09:39
В СК сообщили подробности гибели мужчины на заброшенном мясокомбинате под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:48
В Волгоградской области за майские праздники заморозились цены на бензинСмотреть фотографии
08:07
«Да вы подлюки!»: воры устроили во дворах города Волгоградской области ямы-ловушкиСмотреть фотографии
21:27
Грузовикам в Волгоградской области ограничат движение по некоторым дорогамСмотреть фотографии
20:43
Под Волгоградом Двух братьев реабилитируют после нашествия скандального подрядчикаСмотреть фотографии
20:07
Волгоградский аэропорт недосчитался пассажиров в маеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 