Волгоградской области выделили более 2 млрд рублей на переселение из ветхих домов

Госкорпорация Фонда содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Волгоградской области на выделение средств для реализации программы переселения жильцов аварийных домов. Регион получит 2,13 млрд рублей, чтобы быстрее расселить людей из ветхого жилья, признанного непригодным до 1 января 2017 года, сообщили в организации.
На реализацию программы в 2022-2023 годах Фонд ЖКХ перечислит Волгоградской области 1,78 млрд рублей. Из своего бюджета регион добавит почти 528 млн рублей. На эти средства планируется переселить 1979 жильцов из 749 жилых помещений в пяти муниципалитетах.
На расселение 528 человек из 181 дома в трех муниципальных образованиях в 2023-2024 годах госкорпорация даст 357,93 млн. рублей. В порядке софинансирования регион добавит 43,65 млн. рублей.
Волгоградская область подавала заявку на получение финансовой поддержки 21 апреля.
Напомним, с 2019 года на решение проблемы ветхого жилья для Волгоградской области было предусмотрено 2,82 млрд. рублей. Софинансирование со стороны региона составило 1,3 млрд. рублей. Эти средства были направлены на переселение 5 498 человек из 2 190 непригодных для проживания жилых помещений площадью 79,02 тысяч квадратных метров.