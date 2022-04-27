Поезд Астрахань-Волгоград поменял график движения на лето

Общество 27.04.2022 16:14
27.04.2022 16:14
Периодичность курсирования пассажирского поезда №41 сообщением Астрахань – Волгоград увеличена до 5 раз в неделю вместо 4 раз. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, это связано с началом сезона летних пассажирских перевозок.
До 28 августа 2022 года поезд будет отправляться по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям из Астрахани в 16:40 (время местное), из Волгограда – в 16:14 (время местное). В период майских праздников поезд будет курсировать дополнительно 3, 5 и 10 мая, а также 30 августа.
Реклама
«Старается двигаться изо все сил»: в Волгограде годовалому Жене Луканкину срочно нужна помощь земляков27.04.2022 17:40
Общество 27.04.2022 17:40
Комаров и мошек потравят в парке Волжского под покровом ночи27.04.2022 17:14
Общество 27.04.2022 17:14
Энергетики в Волгограде и области приступают к отключению злостных неплательщиков27.04.2022 15:49
Общество 27.04.2022 15:49
На набережной Волгограда 9 мая споет Валерия27.04.2022 15:46
Общество 27.04.2022 15:46
Чиновников Михайловки заставили расплатиться за прошлогодний водовод27.04.2022 15:34
Общество 27.04.2022 15:34
ФАС проверила наценки на хлеб и кур в волгоградских «Магнитах»27.04.2022 14:41
Общество 27.04.2022 14:41
Хозяина кладбищ Волгограда определили со второй попытки27.04.2022 14:40
Общество 27.04.2022 14:40
В Волгоградской области утвержден режим работы ГИБДД с 1 по 10 мая27.04.2022 13:57
Общество 27.04.2022 13:57
Ушел из жизни выдающийся волгоградский врач Юрий Цыбуля27.04.2022 13:19
Общество 27.04.2022 13:19
«Понимаете, парня жалко»: полицейских просят найти хорька, покусавшего подростка под Волгоградом27.04.2022 13:04
Общество 27.04.2022 13:04
В Волгограде пронесли 10-метровую георгиевскую ленту27.04.2022 12:56
Общество 27.04.2022 12:56
РГС Банк: траты большинства волгоградцев на автомобиль выросли за год в два раза27.04.2022 12:29
Общество 27.04.2022 12:29
Гигантское изображение российского солдата к 9 Мая появится на фасаде дома в Волгограде27.04.2022 12:23
Общество 27.04.2022 12:23
В Волгоградской области зафиксировано нашествие клопов на поля с озимыми27.04.2022 11:56
Общество 27.04.2022 11:56
Отправленный из Волгограда гуманитарный груз доставили в Новоазовск27.04.2022 11:53
Общество 27.04.2022 11:53
Реклама