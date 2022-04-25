Из-за вирусов пришлось прервать занятия в двух волгоградских школах

Общество 25.04.2022 19:36
25.04.2022 19:36
В Волгоградской области количество обращений за медицинской помощью с ОРВИ продолжает снижаться. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, за предыдущую неделю этот показатель уменьшился еще на 2,8%. Заболеваемость находится ниже расчетного эпидемического порога на 59%.
В регионе циркулируют негриппозные вирусы – это риновирус, аденовирус и COVID-19.
Образовательный процесс в связи с заболеваемостью ОРВИ среди учащихся временно прерывался в отдельных классах двух школ области.
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