Напомним, с 2019 года на решение проблемы ветхого жилья для региона было предусмотрено 2,82 млрд. рублей. Софинансирование со стороны региона составило 1,3 млрд. рублей. Эти средства были направлены на переселение 5 498 человек из 2 190 непригодных для проживания жилых помещений площадью 79,02 тыс.кв.м.
Общество 24.04.2022 12:21
24.04.2022 12:21
Напомним, с 2019 года на решение проблемы ветхого жилья для региона было предусмотрено 2,82 млрд. рублей. Софинансирование со стороны региона составило 1,3 млрд. рублей. Эти средства были направлены на переселение 5 498 человек из 2 190 непригодных для проживания жилых помещений площадью 79,02 тыс.кв.м.
Волгоградская область представила в фонд содействия реформированию ЖКХ заявки, в том числе дополнительную, на получение финансовой поддержки для реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в организации.
В соответствии с представленной дополнительной заявкой Волгоградская область для реализации этапа 2022-2023 годов программы переселения планирует получить 1,78 млрд. рублей из средств фонда ЖКХ. В порядке софинансирования регион добавит 527,91 млн. рублей, которые будут использованы для переселения 1 979 человек из 749 жилых помещений общей площадью 30,31 тыс.кв.м. на территории 5 муниципальных образований.Для реализации этапа 2023-2024 годов программы переселения регион запросил 357,93 млн. рублей из средств фонда ЖКХ. В порядке софинансирования субъект добавит 43,65 млн. рублей. В результате 528 человек из 181 жилого помещения общей площадью 6,7 тыс.кв.м. на территории трех муниципальных образований переедут в новые квартиры.
Напомним, с 2019 года на решение проблемы ветхого жилья для региона было предусмотрено 2,82 млрд. рублей. Софинансирование со стороны региона составило 1,3 млрд. рублей. Эти средства были направлены на переселение 5 498 человек из 2 190 непригодных для проживания жилых помещений площадью 79,02 тыс.кв.м.
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