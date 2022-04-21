Общество

В Волгограде оштрафовали «Детский мир» за голоруких продавцов

Общество 21.04.2022 11:26
21.04.2022 11:26


Штраф в размере 250 тысяч рублей наложен на ПАО «Детский мир» в Волгограде за нарушение антикоронавирусных правил.
Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, общество признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).
В протоколе об административном правонарушении от 1 марта текущего года указано, что 18 января днем в магазине «Детский мир», расположенном на третьем этаже ТЦ «Ворошиловский», зафиксированы факты работы продавцов данного торгового объекта без использования средств индивидуальной защиты рук (перчаток). 
Также зафиксирован факт обслуживания покупателя, который при оформлении покупки и осуществлении расчета не использовал средства индивидуальной органов дыхания.

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