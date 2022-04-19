Общество

Бывший начальник колонии возглавил центр занятости в Волгоградской области

Общество 19.04.2022 21:20
19.04.2022 21:20


ГКУ «Центр занятости населения Камышина» возглавил новый директор. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа город Камышин, им стал Александр Милохов. Ранее директором центра занятости был Александр Седов. Новый руководитель приступил к работе с сегодняшнего дня. Он уже встретился с главой Камышина Станиславом Зинченко и обсудил вопросы трудоустройства жителей района.
Ранее Александр Милохов занимал должность начальника ФКУ «Камышинская воспитательная колония Управления Федеральной службы исполнения наказаний", пояснили в пресс-службе администрации Камышина. Хотя до сих пор он указан на сайте УФСИН как начальник Камышинской воспитательной колонии, расположенной в поселке  Мичуринский, в звании полковника внутренней службы. 

















































































































































































































































































































































































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