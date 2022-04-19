Общество

Новые соцсети не затянули пользователей

Общество 19.04.2022 13:03
19.04.2022 13:03


После всплеска пользовательской активности в середине марта интерес к новым соцсетям быстро угас. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе обезличенного анализа bigdata.
Объем передачи данных в социальных сетях среди абонентов МегаФона Волгоградской области в марте вырос на 20% по сравнению с февралем. Самой быстрорастущей соцсетью стала ЯRUS: ее среднемесячный мобильный трафик в марте вырос в 15 раз по сравнению с предыдущим месяцем. Приложение запущено в 2021 году и бурно развиваться начало только в этом январе, достигнув отметки почти в 2 млн пользователей. Однако успех был краткосрочным: больше половины мартовского трафика пришлось на период с 11 по 15 число. После этого показатель стал снижаться, и в конце месяца среднесуточные значения были в 3,5 раза меньше пиковых. В итоге на ЯRUS в марте пришлось около 0,1% от всего трафика в социальных сетях.
Еще двум новым площадкам – TenChat (аналог сети профессиональных контактов LinkedIn) и Yappy (видеосток с поддержкой коротких вертикальных видео)– также не удалось удержать пользователей. Несмотря на скачок трафика в середине марта, в дальнейшем активность на этих платформах сразу же пошла на спад. Всего с начала года волгоградцы потратили на эти соцсети чуть меньше трех суток.
— Как показывает практика, на развитие популярных платформ уходит не менее 1,5 лет. Примерно это время необходимо новым площадкам, чтобы у них появилось ядро целевой аудитории. И тогда можно ждать прихода блогеров и известных брендов, — объясняет основатель маркетингового агентства Fibonacci Галина Старосельская. 
Пользователи предпочли проверенные временем площадки: аудитория «Одноклассников» и «ВКонтакте» в марте выросла на 20% по сравнению с февралем, причем к концу месяца количество пользователей не снижалось. Однако времени в этих соцсетях люди стали проводить меньше, в среднем на 10%. 
Вероятно, аудитория переместилась в сервисы для хостинга и просмотра видео. Наибольший рост показывает российская платформа Rutube: количество пользователей в марте увеличилось в 1,5 раза, а время сессий – на 40%.  В YouTube также прибавилось аудитории (+15%), платформа стала лидером по количеству пользователей. Трафик сервиса по итогам марта превысил 15 ТБ. Этого хватит, чтобы боле 1 млн раз посмотреть самый популярный на YouTube ролик – Baby Shark Dance.

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