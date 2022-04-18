Общество

Шторм с грозами ожидается в Волгоградской области в ближайшие часы

Общество 18.04.2022 18:30
18.04.2022 18:30


В Волгоградской области в ближайшие часы ожидается заметное ухудшение погоды: в регионе прогнозируется усиление скорости ветра до штормовых показателей и грозы. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС.  

По прогнозу синоптиков, юго-восточный ветер окрепнет до 20 метров в секунду к концу дня 18 апреля. В ночь на 19 апреля в Волгоградской области ожидаются кратковременные дожди и грозы.  Днем во вторник температура воздуха, несмотря на капризы погоды, прогреется местами до +26 градусов. 

Пасмурная и ветреная погода, согласно краткосрочному прогнозу ЦГМС, ожидаются в Волгограде и области до середины рабочей недели.  До среды в областном центре будут греметь грозы. 

   

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