Шторм с грозами ожидается в Волгоградской области в ближайшие часы

В Волгоградской области в ближайшие часы ожидается заметное ухудшение погоды: в регионе прогнозируется усиление скорости ветра до штормовых показателей и грозы. Об этом ИА «Высота 102» сообщает со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС.

По прогнозу синоптиков, юго-восточный ветер окрепнет до 20 метров в секунду к концу дня 18 апреля. В ночь на 19 апреля в Волгоградской области ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем во вторник температура воздуха, несмотря на капризы погоды, прогреется местами до +26 градусов.

Пасмурная и ветреная погода, согласно краткосрочному прогнозу ЦГМС, ожидаются в Волгограде и области до середины рабочей недели. До среды в областном центре будут греметь грозы.