Коллективный иммунитет к Сovid-19 в Волгоградской области упал до 38,8%









Снизился коллективный иммунитет жителей Волгоградской области к COVID-19. По данным федерального оперативного штаба, показатель коллективного иммунитета в регионе упал до 38,8%, тогда как в начале апреля был на уровне 42,2%.

Несмотря на это, Волгоградская область переместилась на тепловой карте сайта стопкоронавирус.рф из оранжевой зоны в желтую.

Уровень заболеваемости уже несколько недель держится в регионе примерно на одном уровне. Так, за минувшие сутки выявлено 243 новых случая заражения. Госпитализация понадобилась 64 пациентам. Скончались за сутки 4 жителей.

Всего жертвами пандемии в регионе стали 6791 человек.

Напомним, в Волгоградской области на сегодняшний день сняты почти все ограничения по COVID-19. В силе остался только масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий.



