Covid-19

Коллективный иммунитет к Сovid-19 в Волгоградской области упал до 38,8%

Covid-19 16.04.2022 11:42
16.04.2022 11:42



Снизился коллективный иммунитет жителей Волгоградской области к COVID-19. По данным федерального оперативного штаба, показатель коллективного иммунитета в регионе упал до 38,8%, тогда как в начале апреля был на уровне 42,2%.
Несмотря на это, Волгоградская область переместилась на тепловой карте сайта стопкоронавирус.рф из оранжевой зоны в желтую. 
Уровень заболеваемости уже несколько недель держится в регионе примерно на одном уровне. Так, за минувшие сутки выявлено 243 новых случая заражения. Госпитализация понадобилась 64 пациентам. Скончались за сутки 4 жителей.
Всего жертвами пандемии в регионе стали 6791 человек.
Напомним, в Волгоградской области на сегодняшний день сняты почти все ограничения по COVID-19. В силе остался только масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий.

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