Телеком

Билайн построил рекордное количество базовых станций в Волгограде и стране

Телеком 15.04.2022 15:35
15.04.2022 15:35


Билайн за последние несколько лет значительно укрепил сеть 4G, обеспечивающую скоростной мобильный интернет. В регионах России за последние 4 года в результате масштабной стройки сеть 4G выросла почти в 3 раза.
В Волгоградской области за последние два года билайн инвестировал в развитие сети более 2 млрд рублей. Так много мы в регионе еще не строили. В результате сеть 4G в 2021 году увеличилась в 2,5 раза. По нашим данным, скорость мобильного интернета для абонентов в Волгоградской области за прошлый год выросла в 2 раза, – сообщил директор Волгоградского отделения билайн Денис Долгов.
В 2021 году компания развивала сеть в более чем 2700 населенных пунктов страны, из них 70% это областные города и поселки с населением менее 10 тысяч человек. 
Дополнительный запас емкости позитивно влияет на дальнейшую работу сети в условиях роста трафика. За четыре года клиенты билайн увеличили потребление трафика в 5 раз. Благодаря развитию сети клиенты билайн могут оставаться на связи с близкими людьми используя разные способы общения: совершать видеозвонки, отправлять аудиосообщения и фотографии в хорошем качестве, пользоваться голосовой связью и другими форматами, помогающими чувствовать родственников и друзей рядом. 

Билайн дает возможность жителям Волгограда убедиться в качестве связи. Новые абоненты, подключившиеся к сети билайн на тариф «Близкие люди 2» до 19 июня, могут вернуть деньги, если им не понравится качество связи*. Тариф «Близкие люди-2» дает возможность подключить один дополнительный номер билайн к своему тарифу**, тем самым поделиться с близким человеком приобретенными гигабайтами мобильного интернета, а также иметь возможность безлимитно звонить друг другу и писать SMS, не тратя пакеты включенных в тариф услуг. Информацию об организаторе, подробности о тарифе и предложении можно узнать на сайте.
* С 1.04.22 по 19.06.22 при расторжении абонентского договора в течении 7 дней с даты заключения, на ТП Близкие люди 2 в ряде городов, можно получить списанную абонентскую плату в собственных офисах билайн. Для 1 абонента акция действует 1 раз.
** Услуга платная.

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