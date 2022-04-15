Общество

Волгоградские школьники убедились, что технологическая карта - первый помощник на кухне

Общество 15.04.2022 12:58 Новости компаний
15.04.2022 12:58 Новости компаний


В Волгограде продолжается второй этап конкурса для старшеклассников «Решаем сами». На нем участники готовят блюда, для которых самостоятельно разработали технологические карты. Главная задача этапа – научиться на практике применять полученные теоретические знания. 
Для приготовления были подобраны блюда одного направления – обед. Это первое горячее, гарнир и второе горячее мясное или рыбное блюдо. Команда «PRO питание» Тракторозаводского района готовила: суп овощной, картофельное пюре и котлеты. Команда «Дело вкуса» из Кировского района освоила готовку щей, котлет из говядины и риса отварного. 
На этом этапе старшеклассники отрабатывают навык работы в команде. Каждый на своём этапе занимался именно тем, что ему поручено. Кто-то готовит первое блюдо, другой котлету, третий является помощником - обеспечивает команду сырьем.
-Ребята сегодня убедились  что, если они работают без соблюдения или с отклонениями от техкарты, то блюдо может не получиться. Вот так у нас с картофелем и вышло. Мы жидкости не дали. И пюре загустело, пришлось всё-таки обратиться к технологической карте и добавить туда немножко молочка для того, чтобы получился и выход, и качество блюда. То есть ребята убедились в том, что технологическая карта – это первый помощник на кухне, - рассказала о ходе конкурсного этапа Ирина Троилина, главный технолог комбината готового питания ООО «Виво Маркет».
А вот «Гурманам» из Дзержинского района  только предстоит приготовить суп рисовый с картофелем, котлеты из говядины и отварную гречку. Так же как и «Два с половиной повара» из Краснооктябрьского района будут практиковаться на супе из гречки и картофеля, рыбных котлетах и картофеле отварном. 

Школьники уже применяют знания по нарезке продуктов, которые получили на мастер-классе, где ребята соревновались в приготовлении блюд из существующего школьного меню. 
-Сегодня был очень познавательный день, потому что на следующем этапе нам предстоит приготовить самостоятельно блюда, для которых мы уже разработали технологические карты. Нам очень помогут те знания, которые мы получили сегодня, - поделился впечатлениями о мастер-классе участник команды Краснооктябрьского района "Два с половиной повара" Владислав Моисеев.
После мастер-класса школьники не только научились работать с технологическими картами, но и стали еще более сплоченными, а также на собственном опыте увидели как непрост труд школьного повара. 
-Умение работать в команде, умение трудиться в сложных условиях, распределение ролей и работа непосредственно на кухне со сложным оборудованием - это то, чему ребята учатся в ходе конкурса “Решаем сами”, - поделилась впечатлением об итогах практикума Ирина Троилина. - Они большие молодцы. Я переживала, получится ли выход блюд у участников по норме или нет.  Но у нас вышли блюда как положено и по весу, и по норме. Все отработали на отлично.
Напомним, в Волгограде проводится первый конкурс для школьников по составлению меню “Решаем сами”. Для того, чтобы стать экспертами в сфере школьного питания ученики в течение четырех месяцев проходят специальную теоретическую и практическую подготовку. Организатор конкурса Ассоциация “Профессионалы социального питания и оздоровления населения”. Специальный партнер состязаний - компания “Виво Маркет”. 
Главным итогом конкурса должно стать готовое, разработанное по всем нормам и правилам, меню для школьной столовой. Блюда меню будут представлены операторам школьного питания для включения их в реальное меню за родительскую плату для школьников со следующего учебного года. 

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