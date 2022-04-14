Рис и морковь рекордно подорожали в Волгоградской области

Общество 14.04.2022 13:04
14.04.2022 13:04
Ряд продовольственных и непродовольственных товаров продолжают дорожать в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, проанализировавшего изменение цен на прошлой неделе, лидером подорожания стал рис. Его цена выросла на 9,54% до 73,65 рублей за килограмм. Стоимость моркови увеличилась на 8,28% - до 63,19 рублей за кг.
Капуста белокочанная стала еще дороже и стоит теперь 96,82 рубля за кг (+2,17%), цена лука увеличилась до 47,27 рублей (+6%). Также в регионе отмечен рост стоимости молочных продуктов. Так, молоко подорожало на 3,04% (71,54 рубля за литр), сливочное масло – на 2,88% (734,3 рубля за кг). Вырос в цене даже маргарин – до 156,4 рубля за кг (+5%).
Среди непродовольственных товаров лидерами по подорожанию стали стиральный порошок, который теперь стоит 207,87 рублей за кг. Рост за неделю составил 3,06%. Туалетная бумага подорожала до 21,12 рубля за рулон (+3,06%), прокладки – до 102,03 рубля за десяток. Это еще на 3% больше, чем было на предыдущей неделе.
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