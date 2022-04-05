Ушла из жизни экс-председатель Урюпинского горсуда в Волгоградской области



На 79-м году жизни 5 апреля 2022 года скончалась судья в почетной отставке Валентина Климова. Она возглавляла Урюпинский народный городской суд с января 1984 года по июль 1987 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Валентина Климова, родом из Пензенской области, посвятила работе в судебной системе 28 лет. В 1970 году она окончила Саратовский юридический институт, после чего ее направили в Центральный народный районный суд Волгограда, но уже в декабре того же года Валентина Васильевна стала работать в Урюпинском народном городском суде. В 1984 году она возглавила этот суд.

В 1987-1994 годах Валентина Климова трудилась судьей в Волгоградском областном суде, и даже уйдя в почетную отставку, еще четыре года она привлекалась к исполнению своих полномочий. В эти годы она передавала свои знания и опыт молодому поколению.

– На протяжении всего периода почётной отставки Валентина Васильевна всегда старалась быть в курсе жизни судейского сообщества региона, её искренне уважали и ценили коллеги, – прокомментировала руководитель объединенной пресс-службы судов Екатерина Вальковская. – Вся жизнь Валентины Васильевны была озарена светлой верой в справедливость, Закон и лучшие человеческие качества. Патриотизм, любовь к Родине и людям были основными чертами её личности.