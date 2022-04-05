Волгоградских заключенных отключили от сотовой связи с родственниками









На территории Волгоградской области приостановлена работа мобильного приложения «Зонателеком». Оно позволяет родственникам на своем сотовом телефоне или планшете принимать вызовы от осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях региона.

- В связи с выявленными техническими недоработками в мобильном приложении «Зонателеком» его работа временно приостановлена до устранения недостатков провайдером ОО «Защищенные Телекоммуникации», - пояснили в УФСИН России по Волгоградской области.

В настоящее время осужденным в полном объеме предоставлено право на телефонные разговоры путем использования телефонных аппаратов проводной связи.

Фото: УФСИН России по Волгоградской области