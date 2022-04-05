Волгоградских заключенных отключили от сотовой связи с родственниками

Общество 05.04.2022 15:11
05.04.2022 15:11
На территории Волгоградской области приостановлена работа мобильного приложения «Зонателеком». Оно позволяет родственникам на своем сотовом телефоне или планшете принимать вызовы от осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях региона.
- В связи с выявленными техническими недоработками в мобильном приложении «Зонателеком» его работа временно приостановлена до устранения недостатков провайдером ОО «Защищенные Телекоммуникации», - пояснили в УФСИН России по Волгоградской области.
В настоящее время осужденным в полном объеме предоставлено право на телефонные разговоры путем использования телефонных аппаратов проводной связи.
Фото: УФСИН России по Волгоградской области
Реклама
В Волгограде готовят к закрытию ковидарий в облбольнице №305.04.2022 16:48
Общество 05.04.2022 16:48
Волгоградские приставы не будут взыскивать долги с участников спецоперации05.04.2022 15:40
Общество 05.04.2022 15:40
Учитель из Волгоградской области «проиграла» миллион на выдуманной бирже05.04.2022 15:27
Общество 05.04.2022 15:27
В Волгоградской области начали присасываться клещи05.04.2022 14:54
Общество 05.04.2022 14:54
В центре Волгограда готовят место для детской рыбалки05.04.2022 14:20
Общество 05.04.2022 14:20
Новый 1,5-километровый участок Первой Продольной начали строить в Волгограде05.04.2022 13:33
Общество 05.04.2022 13:33
Первый пошел: в Волгоградской области завершается отопительный сезон05.04.2022 13:16
В Волгограде установили виновника зловонной свалки гниющего лука05.04.2022 13:16
Оглашен приговор жуликам, державшим в страхе юг Волгограда05.04.2022 12:01
Общество 05.04.2022 12:01
Чиновники Волгограда подтвердили 128 случаев завышения цен05.04.2022 10:52
Общество 05.04.2022 10:52
В Волгограде утвердили места торговли саженцами и рассадой: список05.04.2022 09:49
Общество 05.04.2022 09:49
В Волжском сократили число дачных автобусов из-за погоды04.04.2022 23:17
Общество 04.04.2022 23:17
Энергетики 5 апреля обесточат вуз, дачи и дома в 6 районах Волгограда04.04.2022 22:04
Общество 04.04.2022 22:04
Подъем уровня воды начался на реках в Волгоградской области04.04.2022 19:23
Общество 04.04.2022 19:23
В волгоградском СИЗО-4 сменился начальник после серии ЧП с заключенными04.04.2022 17:32
Общество 04.04.2022 17:32
Реклама