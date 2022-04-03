В Волгоградской области временно отключат ТВ-каналы









Краткосрочные отключения телерадиосигнала пройдут в Волгоградской области 4-10 апреля. Как сообщает Волгоградский филиал российской телевизионной и радиовещательной сети, перерывы трансляции будут в 8 населенных пунктах из-за профилактических работ. Отключения затронут пакеты программ РТРС-1 и РТРС-2.

Так, 4 апреля с 9:00 до 15:00 отключение телерадиосигнала произойдет в станице Малодельская Фроловского района. 5 апреля с 9:30 до 15:30 телевидение не будет показывать в селе Александровка Иловлинского района. В этот же день отключения затронут и поселок Дудаченкий во Фроловском районе. ТВ-трансляция здесь будет отсутствовать с 9:00 до 15:00. А в поселке Мирный Новониколаевского района – с 10:00 до 16:00.

6 апреля временные отключения затронут поселок Образцы во Фроловском районе. ТВ-сигнала здесь не будет с 9:00 до 15:00. 7 апреля перебои с телевизионной картинкой будет в трех населенных пунктах с 10:00 до 16:00. Это село Давыдовка в Дубовском районе, село Киреево в Ольховском районе и рабочий поселок Новониколаевский.

Отмечается, что некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями.