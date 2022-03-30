Волгоградский центр ФМБА выплатит полмиллиона за смерть пациентки









Компенсацию морального вреда в сумме 500 тысяч рублей взыскал житель Волгограда с ФГБУЗ «ВКМЦ ФМБА России» за смерть своей матери вследствие ненадлежащего оказания ей медицинской помощи. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, решением Ворошиловского районного суда медицинское учреждение также возместит волгоградцу расходы на лечение и медикаменты в размере 48 652 рублей и 126 119 рублей расходы на погребение.

Судом установлено, что в июле 2017 года в волгоградский медицинский клинический центр ФМБА в плановом порядке поступила пациентка для обследования с целью уточнения диагноза имеющегося заболевания. Врач-хирург во время диагностики удалил выявленные полипы, но состояние женщины после этого ухудшилось. Пациентку направили в другое лечебное учреждение, где ее еще два раза прооперировали. 3 августа 2017 года женщина скончалась. Ее сын обратился в суд с иском к медицинскому учреждению.

В ходе разбирательств суд пришел к выводу, что пациентке в полной мере не были произведены диагностические мероприятия, чтобы исключить возможные осложнения. А некачественная медицинская помощь способствовала развитию неблагоприятного исхода.





Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.



