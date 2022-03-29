За сутки врачи в Волгоградской области диагностировали коронавирус у 324 пациентов. Неделю назад количество заболевших за день составляло 646 человек. Таким образом, за семь дней суточная заболеваемость COVID-19 сократилась в два раза, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперштаб.
Уменьшается также показатель смертности от коронавируса: за сутки от осложнений инфекции скончались четыре человека. С 25 марта врачи фиксируют от 4 до 6 летальных случаев, в то время как в начале и середине текущего месяца количество смертей доходило до 18-ти.
Число выздоравливающих от ковида сокращается пропорционально количеству заболевших – за день терапевты закрыли больничный 455 пациентам. Сохраняется уровень госпитализаций – в больницы за сутки увезли 84 человека.