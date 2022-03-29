Covid-19

Заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области за неделю сократилась вдвое

Covid-19 29.03.2022 11:35
29.03.2022 11:35


За сутки врачи в Волгоградской области диагностировали коронавирус у 324 пациентов. Неделю назад количество заболевших за день составляло 646 человек. Таким образом, за семь дней суточная заболеваемость COVID-19 сократилась в два раза, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральный оперштаб.

Уменьшается также показатель смертности от коронавируса: за сутки от осложнений инфекции скончались четыре человека. С 25 марта врачи фиксируют от 4 до 6 летальных случаев, в то время как в начале и середине текущего месяца количество смертей доходило до 18-ти.

Число выздоравливающих от ковида сокращается пропорционально количеству заболевших – за день терапевты закрыли больничный 455 пациентам. Сохраняется уровень госпитализаций – в больницы за сутки увезли 84 человека.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Covid-19
28.03.2022 11:58
Covid-19 28.03.2022 11:58

0
Далее
Covid-19
26.03.2022 12:37
Covid-19 26.03.2022 12:37

0
Далее
Covid-19
23.03.2022 12:11
Covid-19 23.03.2022 12:11

0
Далее
Covid-19
22.03.2022 11:42
Covid-19 22.03.2022 11:42

0
Далее
Covid-19
21.03.2022 12:41
Covid-19 21.03.2022 12:41

0
Далее
Covid-19
20.03.2022 11:27
Covid-19 20.03.2022 11:27

0
Далее
Covid-19
18.03.2022 11:53
Covid-19 18.03.2022 11:53

0
Далее
Covid-19
17.03.2022 11:30
Covid-19 17.03.2022 11:30

0
Далее
Covid-19
16.03.2022 11:59
Covid-19 16.03.2022 11:59

0
Далее
Covid-19
14.03.2022 12:53
Covid-19 14.03.2022 12:53

0
Далее
Covid-19
13.03.2022 11:53
Covid-19 13.03.2022 11:53

0
Далее
Covid-19
12.03.2022 11:52
Covid-19 12.03.2022 11:52

0
Далее
Covid-19
11.03.2022 12:42
Covid-19 11.03.2022 12:42

0
Далее
Covid-19
10.03.2022 11:54
Covid-19 10.03.2022 11:54

0
Далее
Covid-19
09.03.2022 12:34
Covid-19 09.03.2022 12:34

0
Далее

Лента новостей

12:41
Мусорный регоператор вернул жителям хутора в Волгоградской области 320 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:39
Пропавшую в январе школьницу Айлиту нашли мертвой под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:37
Бочаров нацелил волгоградский завод техуглерода на конкуренцию с США и ГерманиейСмотреть фотографии
12:32
В СК сообщили подробности о смерти рабочего на заводе в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:51
Под Волгоградом в ДТП погиб водитель и пострадал 16-летний подростокСмотреть фотографии
11:35
Заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области за неделю сократилась вдвоеСмотреть фотографии
11:08
Закупка инсулина для волгоградцев застопорилась из-за жалобы фармгигантаСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде инженера электросетей подозревают в крышевании майнинговой фермыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:45
Волгоградская область приняла больше 1000 беженцев с ДонбассаСмотреть фотографии
10:39
Иностранцы занимают места уехавших за границу жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
10:19
Иномарка врезалась в шаурмячную в Волгограде, пострадали женщина и ребенокСмотреть фотографии
09:46
СК возбудил уголовное дело после взрыва на нефтебазе в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:43
Лейтенант из Волгоградской области Максим Сафронов погиб в ходе спецоперацииСмотреть фотографии
09:36
В Волгограде из-за очередной неявки адвоката отложили процесс по мусорной афереСмотреть фотографии
09:08
Поломанные деревья и оторванные тарелки: штормовой ветер буйствует в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:59
Волноваться ли родителям, если ребенок плохо говорит?Смотреть фотографии
08:42
РТКОММ организовал спутниковую связь на ежегодных гонках Берингия на КамчаткеСмотреть фотографии
08:17
Заболеваемость ОРВИ снизилась на 16% в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:11
В шести районах Волгограда отключат свет 29 мартаСмотреть фотографии
21:03
Фонд капремонта выбрал организацию для взыскания долгов с волгоградцевСмотреть фотографии
20:05
Хорошо бы и дедушку отмыть: в Волгограде демонтировали ведущую к Ленину лестницуСмотреть фотографии
19:14
Обмануть нельзя помочь: как доверчивые волгоградцы становятся жертвами жадных юристовСмотреть фотографии
18:59
При откачке септика волгоградец сломал шеюСмотреть фотографии
18:51
Более миллиона волгоградцев оценили состояние своего здоровья на «троечку»Смотреть фотографии
18:16
В Волгограде 55-летний охранник ТРК растлевал подростковСмотреть фотографии
18:15
В Волгограде у предпринимателя отобрали земельный участок из-за таинственной свалкиСмотреть фотографии
17:23
В пристройке под Волгоградом нашли неопознанный трупСмотреть фотографии
17:20
Сетевые магазины Волгоградской области завалили тоннами сахараСмотреть фотографии
16:33
В Волгограде из-за звонка с угрозами эвакуировали учеников школы №26Смотреть фотографии
16:24
Знать как применять: «Ростелеком» провел викторину по кибербезопасности среди волгоградских школьниковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 